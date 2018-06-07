دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بين مصر وسوريا ولبنان، قدم الفنان السوري عابد فهد العديد من الأعمال الدرامية اللامعة، ليعود هذا العام أمام النجمة نادين نسيب نجيم في مسلسل "طريق" المأخوذ عن رواية للأديب المصري نجيب محفوظ ويقدم علاقة حب بين شخصين ينتميان إلى طبقتين مختلفتين. عابد فهد سيظهر أيضا في رمضان في مسلسل هارون الرشيد. إليكم أبرز الإضاءات على مسيرة الفنان السوري عابد فهد.
النجم السوري عابد فهد... في 90 ثانية
النجم السوري عابد فهد... في 90 ثانية
منوعات
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إليكم أبرز الإضاءات على مسيرة الفنان السوري عابد فهد
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