جائزة مبنى العام يحصدها مجمع لكبار السن في سنغافورة

نشر الاثنين ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز مجمع سكني لكبار السن في مهرجان العمارة العالمي الذي أقيم في أمستردام الهولندية مؤخراً، ليحظى بلقب "مبنى العام العالمي".

وتعتبر الجائزة واحدة من أهم جوائز الصناعة، ما يجعل مبنى كامبنغ أدميرالتي في سنغافورة الأحق بها، كونه يدمج في تصميمه المرافق العامة، والمساحات الاجتماعية، وأكثر من 100 شقة للمسنين.

وقد اختير المبنى الجديد من بين مئات المشاريع المرشحة الأخرى، والتي شملت استاد كأس العالم في روسيا، ومكتبة قطر الوطنية، ومحطة لندن بريدج التي أُعيد تطويرها مؤخراً في المملكة المتحدة.

ويقع المشروع متعدد الاستعمالات في شمال سنغافورة، على مساحة لا يتعدى حجمها 10 آلاف متر مربع. وبالإضافة إلى مناطقه السكنية المغلقة، يتضمن المشروع أيضاً ساحة رئيسية للمشاة، وحديقة عامة، ومركز طبي مجهز للقيام بعمليات جراحية يومية بسيطة.

وبحسب وصف الشركة المعمارية المصممة "WOHA"، فإن التصميم متعدد الطبقات يعتمد على أسلوب "شطيرة الكلوب"، في إشارة إلى هيكل المبنى المتكامل، والذي يضم في واقعه مجموعة من الخدمات المختلفة في كل من طوابقه.

بثلاث طبقات مختلفة، العلوية، والوسطى، والسفلية، يحتوي المشروع على 104 شقق للمقيمين المسنين، تقع في مبنيين على ارتفاع 11 طابقاً، بينما تتميز الطوابق السفلية بمناطق التجمع العامة، مثل الحدائق، والشرفات، ومراكز طبخ الطعام في الهواء.

ويقول القيمون على المشروع إن المنشآت الترفيهية بنيت على مقربة من مساكن كبار السن، وذلك بهدف دعم الترابط بين الأجيال وتعزيز الشيخوخة النشطة.