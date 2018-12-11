كيف فاجأت ميغان ماركل الحضور في حفل جوائز الأزياء البريطانية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهد حضور حفل جوائز الأزياء البريطانية مفاجأة كبيرة، عندما أطلت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، لتكرّم مصممة فستان زفافها، ومديرة علامة أزياء جيفانشي الفنية، كلير ويت كيلير، وتعلنها أفضل مصممة أزياء نسائية بريطانية لهذا العام.

وكان من المقرر في البداية أن تقدم الممثلة روزاموند بايك الجائزة، ولكن بعد قراءتها أسماء المرشحين للجائزة، دعت "ضيفة مميزة" للانضمام إليها على المسرح. حينها، ظهرت ماركل بثوب أسود بكتف واحد من تصميم جيفانشي، ليستقبلها جمهور لندن من المشاهير والشخصيات الكبيرة بتصفيق حار.

بعد مدحها صناعة الأزياء في "موطنها الجديد في المملكة المتحدة"، وصفت ماركل كيلير بأنها "مصمّمة بريطانية تقود مسرح الأزياء العالمي برؤية وإبداع، ولكن، أيضاً بلطف فائق لا يُصدق" لتعلن بعد ذلك عن فوز كيلير بالجائزة المرموقة.

وبعد اعتلائها المسرح، عبّرت كيلير عن مدى شعورها بالمفاجأة قائلة: "هذه المرأة مدهشة للغاية. تعرفت على ميغان على مستوى شخصي جداً، ووجود شخص مثلها يثق بك في لحظة مذهلة في حياتك، هو شيء مشرف لا يصدق، ولا أستطيع شكرك بما فيه الكفاية، لقد كانت هذه اللحظة الأكثر جمالاً على الإطلاق".

وتأتي هذه الجائزة بعد عام ملحوظ بالنسبة لكيلير، التي سلطت عليها الأضواء العالمية بعدما صممت فستان زفاف ماركل في شهر مايو/ أيار الماضي. وكان قد تميز الفستان العاجي اللون المصنوع من الحرير بأناقته، وعصريته، وأنوثته، محدّداً في تصميمه كتفي ماركل من خلال خط عنق مفتوح وعريض، وقصة "A-Line" بسيطة. كما تميز فستانها بطرحة بيضاء مصنوعة من تول الحرير، بلغ طولها 16.5 قدماً، وطرزت أطرافها يدوياً بزخارف وردية ترمز إلى دول الكومنوولث الـ53.

03:24 ما رأي خبراء الموضة بفستان زفاف ميغان ماركل؟

ومنذ ذلك الحين، ظهرت ماركل بعدة إطلالات بتوقيع جيفانشي في عدد من المناسبات المختلفة، من بينها جولتها الأخيرة في أستراليا، ونيوزيلندا، وفيجي، وتونغا.

يُذكر، أن جوائز الأزياء البريطانية السنوية تأسست في العام 1989، وتعتبر واحدة من أكبر الأحداث في تقويم الأزياء الأوروبية. وتضمن حضور الحفل هذا العام أسماء مثل كيت موس، وفيرجيل أبلوه، وفكتوريا بيكهام، وبروك شيلدز، وريتا أورا، وروبرت باتينسون.

