ما هي أغرب الأشياء التي بيعت في مزادات عام 2018؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN) -- سواءً كنت من أحد المشترين أم كنت تكتفي بالمشاهدة فقط، تشكل المزادات أمراً مشوقاً. وشهد هذا العام عدداً كبيراً من المزادات الاستثنائية في جميع أنحاء العالم، وها هي لائحة بـ10 من أغرب الأشياء التي بيعت فيها!

امتلأت مزادات عام 2018 بأشياء غير متوقعة تراوحت من كونها فاخرة إلى أخرى قد يظنها البعض سخيفة. ومن الأشياء المثيرة للاهتمام التي بيعت هذا العام أكبر لآلئ المياه العذبة في العالم التي تدعى "الأسد النائم". وبيعت هذه اللؤلؤة مقابل 374 ألف دولار في دار "فيندوهويز" للمزادات بهولندا في مايو/أيار.

وبلغ طول اللؤلؤة 2.7 بوصة، ووصل وزنها إلى 4 أوقية. ويقال إن اللؤلؤة ذات أصل صيني وإنها تشكلت في القرن الثامن عشر خلال زمن سلالة تشينغ الحاكمة.

وتم بيع 3 صخور قمرية صغيرة هذا العام مقابل 855 ألف دولار في دار مزادات "سوذبيز" في نيويورك. وتم جلب هذه الصخور إلى الأرض بواسطة البعثة الفضائية السوفييتية "لونا 16" في عام 1970. وهي تعد الصخور القمرية الوحيدة المعروفة والموثقة الموجودة في أيدي القطاع الخاص.

ومقابل 256 ألف دولار، تم شراء هذا الخاتم الذي قُطِع من ألماسة واحدة فقط. وتحتوي هذه الألماسة على عدد أوجه يتراوح من ألفين إلى 3 آلاف، وهو رقم لم يسبق أن يرى سابقاً في قطعة منفردة من الألماس، وفقاً لدار مزادات "سوذبيز".

وفي دار مزادات "كريستيز" بنيويورك، كسرت منحوتة نادرة من الجبس يبلغ عمرها 3 آلاف عام الرقم القياسي العالمي للفن الآشوري، حيث بيعت مقابل 31 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول.

وفي مزاد بسنغافورة في نوفمبر/تشرين الثاني، تم بيع بلورة زمرد بوزن 1.1 كيلوغرام و5،655 قيراط مقابل 28.4 مليون دولار. وتم اكتشاف هذه البلورة في زامبيا، وأطلق عليها اسم "الفيل" بسبب حجمها الضخم.

ومقابل أكثر من 1.1 مليون دولار، تم بيع زجاجة ويسكي نادرة في العالم في أكتوبر/تشرين الأول في مدينة إدنبرة بإسكتلندا، جاعلةً إياها أغلى زجاجة ويسكي على الإطلاق تم بيعها في مزاد. وتعد الزجاجة، التي تبلغ من العمر 60 عاماً، جزءاً من 24 نسخة محدودة من هذه الزجاجات، ولا يعرف كم واحدة منها تبقت، وفقاً لدار "بونهامز".

وصنعت لوحة "أدموند دي بيلامي" التاريخ في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، حيث أصبحت أول لوحة مصنوعة من قبل الذكاء الاصطناعي تباع في مزاد. وبيعت اللوحة مقابل 432 ألف وخمسمائة دولار في مزاد "كريستيز" بنيويورك بعد تقدير أن سعره لن يتجاوز 10 آلاف دولار.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تم بيع جزء من سلالم برج إيفل من قبل مزادات "أرتكوريال" مقابل 191 ألف دولار. وكان هذا السلم، الذي يتكون من 25 خطوة، يربط بين الطابقين الـ2 والـ3 من البرج قبل تركيب المصاعد في عام 1983.

وفي سبتمبر/أيلول، تم بيع سيارة "رولز رويس" كانت تستخدمها الملكة إليزابيث الثانية مقابل أكثر من مليون دولار بمزاد في لندن.

وكانت قد احتفظت العائلة المالكة البريطانية بهذه السيارة، من طراز "رولز رويس فانتوم فور ستيت لانداوليت 1953"، لأكثر من 40 عاماً. واستخدمتها الملكة في المناسبات الرسمية.

وبعد بيعها مقابل 1.4 مليون دولار بلحظات في مزاد لـ"سوذبيز" بلندن في أكتوبر/تشرين الأول، تحولت لوحة الفنان المجهول بانكسي، "الفتاة والبالون"، إلى أشلاء متناثرة.

ومع ذلك، أفادت التقارير أن المشتري الفائز قام بإكمال عملية الشراء في ظل تكهنات رأت أن قيمة العمل الفني سوف تزداد بسبب تلفها الجزئي.