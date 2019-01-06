نشر الأحد ، 06 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يعد البعض يتابع حفل توزيع جوائز "غولدن غلوبز" لمعرفة الفائزين أو متابعة المشاهير الذين يحبونهم فقط، بل باتوا ينتظرون بحماس رؤية الأزياء والإطلالات الفريدة والمميزة التي اختارها النجوم.

واختلفت اختيارات وإطلالات النجوم خلال السنوات الماضية، إذ حاول الكثير منهم الخروج عن نطاق الأزياء التقليدية التي تتضمن فساتين السهرة الكلاسيكية أو البذلات الرسمية، والتوجه نحو الألوان الصاخبة والإطلالات الغريبة وغير المألوفة.

صورة أرشيفية لإطلالة الممثلة هيلينا بونهام كارتر خلال حفل "غولدن غلوبز" لعام 2011

ولا تتركز إطلالات نجمات السينما على الزي المثالي فحسب، بل وجه البعض اهتمامه إلى تفاصيل أخرى مثل المجوهرات الغريبة التي تضيف إلى الإطلالة النهائية طابعاً خاصاً ومميزاً، كأوشحة الرأس أو المجوهرات باهظة الثمن، التي قد تذكرنا أحياناً بشخصيات تاريخية.

صورة أرشيفية للممثلة جولييت لوويس وهي ترتدي مجوهرات على رأسها تشبه بها أزياء كليوباترا القديمة

وقررت بعض النجمات التمرد على المعتاد في عالم الأزياء والحفلات، إذ قامت الممثلة سارا جيسيكا باركر، مثلاً، بكسر قاعدة ارتداء الكعب العالي في الحفلات واختارت ارتداء حذاء شبيه بأحذية راقصي الباليه.

أما فيما يتعلق بالإطلالات التي حملت رسالات اجتماعية صاخبة، فقد قام عدد من نجوم هوليوود بالرد على فضيحة “#METOO” التي هزت عالم الفن في عام 2018، بارتداء أزياء سوداء.

صورة أرشيفية: من اليسار إلى اليمين (ريس ويذرسبون، إيفا لونجوريا، سلمى حايك، أشلي جود)

وتابعت بعض النجمات تمردهن على كلاسيكيات السجادة الحمراء بارتداء فساتين قصيرة بدلاً من الطويلة، بينما قرر آخرون مثل الممثلة إيما ستون ارتداء السروال بدلاً من الفساتين المعتادة.