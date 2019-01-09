دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في مساحةٍ مهجورة مغطاة بالرمال، تسير زرافتان أمام خط أفق دبي الشهير الذي يتضمن برج خليفة. ولكن، بدلاً من مظهر دبي اللامع الذي اعتدنا عليه، تبدو هذه الصورة، المشمولة في معرض "الحضرية والعزلة"، كما لو أنها أُخذت من مستقبلٍ بعيد خالي من البشر، فما الذي يحاول هذا المعرض استكشافه يا ترى؟

ومن خلال 61 صورة اُلتقطت من قبل 4 مصورين، يستكشف معرض "الحضرية والعزلة"، الذي يُقام في "معرض 421" بالتعاون مع "جلف فوتو بلس" السمة الحضرية والطبيعة المتغيرة في الإمارات العربية، والعزلة الناتجة من النهضة المعمارية في البلاد.

ويُعالج معرض "الحضرية والعزلة" في "معرض 421" بأبوظبي مفهوم العزلة بطرق متعددة. وفي مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية، شرح مدير "معرض 421" فيصل الحسن، الجوانب التي يركز عليها المعرض، قائلاً: "تركز الأعمال المختارة على المساحات المهجورة التي كانت في أحد الأيام مراكز مزدهرة في القرن الـ20، ومشاريع تنموية في مختلف مراحلها لدراسة مشاعر العزلة، وكيف يتم تشكيلها من قبل تخطيط المدن، والإدارة، والعمارة".

ويُقسم المعرض إلى 5 مجموعات، وهي: محطات، ومهجور، والاستهلاك، وحديقة الحيوانات – دبي، والموضع العبقري.

وفي سلسلة محطات، التي التقطت بين عامي 2007 و 2013، تستكشف صور الفنانين محمد سمجي وسينيشا فلايكوفيتش نهاية عصر تجمع سائقي الشاحنات في محطات الديزل بأطراف مدن الإمارات.

وما أثار اهتمام سمجي بالتحديد هو "الجانب الاجتماعي" لتلك المحطات، حيث كانت طريقة السائقين المتعبين أخذ قسط من الراحة في مساحةٍ تختلف عن محطات الوقود "المعقمة والباردة"، وفقاً لما قاله في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية.

وأما سلسلة "مهجور" للمصور ريتشارد ألينبي-برات، فهي توثق مواقع البناء الخاملة التي توقف فيها العمل خلال الأزمة المالية لعام 2009 في دبي. وتتضمن صوره للأماكن المهجورة مجموعة من الحيوانات مثل الزرافة والكنغر خلال تجولها. ويجسد ذلك فكرة أن "الطبيعة قد تستعيد يوماً ما أُخذ منها"، وفقاً لما قاله الحسن.

وتبين سلسلة الاستهلاك للمصور ذاته آثار الاستهلاك البشري وتأثيرها على المساحات الطبيعية تدريجياً.

وفي سلسلة حديقة الحيوانات – دبي، التي لا تزال مستمرة، تحاول المصورة لمياء قرقاش توثيق المؤسسات "غير المُقدرة" من خلال تصوير هذه الحديقة المغلقة. وهي تعمل كتذكيرٍ بأن البشرية فانية.

وتشير مواقع تصوير سينيشا فلايكوفيتش في سلسلتها، الموضع العبقري، إلى أن تلك المساحات خالية، بينما هي في الحقيقة أماكن قد تكون مزدحمة للغاية.

ومن خلال معرض "الحضرية والعزلة، الذي يقدم نظرةً بعيدة عن الصخب والضجيج المعتاد في الإمارات، يأمل الحسن أن تساهم الأعمال المعروضة في إعطاء المشاهد فكرة عن المكان الذي يقفون فيه وسط مشهدٍ دائم التغير.

وأضاف الحسن أنه "من خلال تسليط الضوء على المساحات المهجورة وغير المأهولة في البلاد، يوثق الفنانون ما الذي أصبحت عليه هذه الأماكن التي كانت ذات يوم مزدهرة بالنشاط الاجتماعي والاقتصادي. ومن خلال ذلك، يواجهون الجوانب المتغيرة للمدن في الإمارات، وأين هم حالياً، وأين كانوا من قبل".

ويستمر المعرض حتى 17 فبراير/شباط 2019.