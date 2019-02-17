كيف توثق هذه المصورة العلاقة "الشائكة" للنساء مع أجسادهن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- "يجب أن تتوخي الحذر، فأنت فتاة". و"يجب ألا تتحدثي هكذا." و"عندما تتزوجي، يجب أن ترزقي بأطفال". مهما تعددت العبارات، إلا أن المغزى واحد، وهو: "نحن لسن كافيات"، وفقاً للفنانة متعددة الوسائط، والمصورة الصحفية المصرية، هبة خليفة. وخلال مشروعها، "صُنِع في البيت"، تقوم خليفة بتوثيق العلاقة "الشائكة" بين النساء وأجسادهن نتيجة الضغوط الاجتماعية التي يتلقينها.

وبدأت خليفة بالتقاط الصور منذ أن كانت في الـ18 من عمرها، وذلك بعد أن وجدت الكاميرات القديمة الخاصة بوالدها. وبعد استخدامها للكاميرا لتوثيق مشروع يتمحور حول حياتها كأم عزباء، تحولت الكاميرا إلى "أداة سحرية" مكنتها من التعبير عن ذاتها.

ولم تتوقف الفنانة عند ذلك المشروع، حيث أنها قامت بتوثيق تجربتها الشخصية، وتجارب العديد من النساء مع أجسادهن من خلال مشروع "صُنِع في البيت"، إذ ترى خليفة أن المجتمع يجعل النساء يشعرن بأنهن "محاصرات" داخل أجسادهن.

وشرحت المصورة ذلك في مقابلة مع موقع CNN بالعربية قائلةً: "عندما تكوني صغيرة، يقولون لك أن تتوخي الحذر لأنك فتاة. ويجب ألا تتحدثي هكذا.. وعندما تكبرين، يجب أن تتزوجي قبل أن تصبحي عقيمة".

وترى المصورة أنه لهذه العبارات رسالة واحدة، وهي: "نحن لسن كافيات". وعبّرت خليفة عن شدة الضغط الذي تعرضت له من المجتمع عندما ارتبط الأمر بجسدها إلى درجة أنها قالت: "مرّ وقت في حياتي كنت أحلم فيه بأن لا يكون لي جسد".

واستوحت خليفة هذا المشروع بعد تجربة شخصية لها، حيث أنها عانت من الاكتئاب بعد طلاقها ومنذ صغرها أيضاً بسبب "فرض" الأشخاص من حولها للطريقة التي يجب أن تكون عليها في المستقبل. وخلال "مجموعة سرية" على موقع "فيسبوك"، دعت خليفة النساء إلى إخبارها بتجاربهن مع أجسادهن.

ونمت تلك المجموعة ببطء. ومن التحدث معهن عبر الإنترنت، بدأت خليفة تلتقي بهن واحدةً تلو الأخرى، حيث كشفن لها عن المشاعر المشتركة بينهن. ومن هناك، بدأت المصورة بتدوين ما كانت النساء تتشارك به معها، يقلنه وبدأت تشكل صوراً لكل اقتباس لهن.

ومع أن المشروع يجسد العديد من القصص المختلفة لنساء مختلفات، إلا أن خليفة تعتقد أن المُشاهد يستطيع النظر إليها كقصة حياة امرأة واحدة، أي قصتها عندما تكون شابة، وعندما يصبح عمرها 60 عاماً. وما تشعر الفتاة به عندما تمر بالطلاق، أو عندما تمر بالإجهاض.

ولا تعتقد خليفة أن هذه العلاقة السلبية تقتصر على النساء فقط، بل هي تشمل الرجال أيضاً، والعديد من الأشخاص حول العالم. وليس في العالم العربي فقط.

وتدعو خليفة الأشخاص إلى سرد المزيد من القصص الصادقة عن مشاعرهم، قائلةً: "إن سرد قصة هي عملية شفاء. وهذا مشروع يحقق الشفاء".

وشارك مشروع "صُنِع في البيت" مؤخراً في معرض "أقصر مسافة بيننا: قصص من برنامج التصوير الفوتوغرافي الوثائقي العربي"، الذي استضافه مركز دبي الرائد للتصوير الفوتوغرافي، "جلف فوتو بلس".