من هيفاء وهبي إلى جيجي حديد..مشاهير عرب يعلقون على وفاة مصمم أزياء "شانيل"
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد وفاة مصمم أزياء "شانيل" الشهير كارل لاغرفيلد، خيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على حسابات المشاهير العرب، الأمر الذي دفعهم إلى نشر كلمات "صادقة" تعكس مدى حزنهم على رحيل "الملك".
وفي صورة نشرتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، كتبت "من المحزن جداً أن نسمع عن فراق أحد أكثر الأشخاص إلهاماً وتأثيراً.. فلترقد روحك بسلام".
ولم تكن وهبي اللبنانية الوحيدة التي حزنت على وفاة لاغرفيلد، إذ قالت الفنانة مايا دياب "يا له من يوم محزن لصناعة الموضة والعالم. سنفتقد لمستك، ورؤيتك، وإبداعك، وعبقريتك".
وبالنسبة إلى عارضة الأزياء الأمريكية وفلسطينية الأصل جيجي حديد، فكانت كلماتها نابعة من قلب صادق وعقل يستذكر جميع اللحظات والدروس التي تعلمتها منه. فكتبت "سأفتقد حضورك الذي لا يُوصف، ومراقبة عقلك الهادئ والعبقري الذي يعمل، ونكاتك الصغيرة، وقصصك المذهلة.."، مضيفة: "أشكرك على الإيمان بي وعلى الفرص التي جلبتها إلى مسيرتي المهنية.. لن يكون هناك كارل لاغرفيلد آخر".
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Karl, I will miss your indescribable presence, watching your calm, quiet, genius mind working, your little jokes, amazing stories, and experiencing the clothes, sets, and productions only you could dream up. Thank you for believing in me and for the beautiful, incredible opportunities you brought to my career, but mostly, thank you for giving me the honor of knowing the magic behind the myth. There will never be another Karl Lagerfeld. I am overwhelmed with sadness today, but also with so much love, admiration, and gratitude for you. To all his beloved friends and colleagues, and his favorite girl Choupette🐾, my heart is with you. ❤️ Rest In Peace King Karl. I didn’t want this day to come. 💔
ويبدو أن بيلا حديد لم تجد كلمات تصف فيها مشاعر الحزن، ولكنها نشرت كلمات شقيقتها جيجي عبر خاصية "الستوري" في موقع "إنستغرام"، تمنت فيها أن تعطي كارل لاغرفيلد عناقاً أخيراً قبل مغادرته.
وتطول قائمة المشاهير العرب الذين لم يترددوا بنشر صور لاغرفيلد، لتشمل زوجة الفنان المصري تامر حسني، بسمة بوسيل، والصحفية الأمريكية المسلمة وليبية الأصل، نور تاجوري.