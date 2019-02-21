دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم أن الثنائي بيونسيه وجي-زي لم يتمكنا من حضور حفل تكريمهما كأفضل فريق عالمي، إلا أنهما حرصا على تسجيل مقطع فيديو يشكران فيه "Brit Awards".. ولكن ما المفاجأة التي تخللته؟

ومن خلال مقطع الفيديو، أعاد الثنائي خلق أحد المشاهد من أغنيتهما المصورة، التي يظهران فيها أمام لوحة الفنان ليوناردو دافينشي "الموناليزا" بمتحف اللوفر. ولكن كان المشهد هذه المرة مختلفاً بعض الشيء، إذ استبدلت اللوحة الأصلية بلوحة دوقة ساسكس، ميغان ماركل.

وقالت بيونسيه في الفيديو "شكراً جزيلاً لـ Brit Awards على هذا الشرف المذهل"، مضيفة "لطالما كنتم بمثابة دعم لنا.. شكراً لكم". ومن ثم استدار الثنائي إلى صورة دوقة ساسكس، حيث ظهرت بتاج لامع، ومجوهرات تزين عنقها.

ويأتي هذا التكريم في الوقت الذي تواجه فيه الدوقة انتقادات حادة من قبل الصحافة البريطانية والعامة. ففي الأشهر الأخيرة، تعرضت لتعليقات عنصرية، وتكهنات حول علاقتها مع دوقة كامبريدج كاثرين. ومنذ ذلك الحين، طلبت العائلة المالكة البريطانية من الشركات الإعلامية أن تساعد في مكافحة حملات الإساءة التي تعرضت الدوقتان لها عبر الإنترنت.

ويُشار إلى أن هذه الصورة من عمل الفنان الأمريكي تيم أوبراين، عام 2018، إذ كان قد أنشأها خصيصاً لمجلة الخريجين في جمعية "كابا كابا غاما"، التي كانت ماركل جزءاً منها.

ولم تكن هذه الرسمة الوحيدة التي أنتجها أوبراين كغلاف للمجلات، إذ تضمنت أعماله شخصيات مثل باراك أوباما، وصدام حسين، وديفيد بوي.

وفي حديث الفنان الأمريكي مع شبكة CNN، قال إنه تفاجأ برؤية عمله في الفيديو، مضيفاً "العالم يتغير، كما يتغير وجه الجمال نحو الأفضل".

وبعد فترة قصيرة من انتشار الفيديو، نشرت بيونسيه صورة لها وهي تقف بجانب لوحة دوقة ساسكس، موضحة سبب استبدالها "الموناليزا" بميغان ماركل. وكتبت "تكريماً لشهر التاريخ الأسود، ننحني إلى (Melanted Monas)"، وأضافت "مبروك على الحمل! نتمنى لك الفرح والسعادة".