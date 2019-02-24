ميغان ماركل تتألق في المغرب بفستان أحمر.. من مصممه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مهما كانت المناسبة، ينتظر العديد من الأشخاص معرفة ما سترتديه دوقة ساسكس، ميغان ماركل. وزاد هذا الاهتمام بعد إعلان قصر كينسينغتون أن ماركل تنتظر مولدها الأول في ربيع عام 2019. وفي ظل زيارتها للمغرب، ما الذي ارتدته ماركل؟

ووصلت ماركل والأمير هاري إلى الدار البيضاء مساء السبت، في زيارة تستغرق 3 أيام، وفقاً وكالة الأنباء المغربية (وكالة المغرب العربي للأنباء).

وخلال الزيارة، تألقت ماركل في فستان أحمر اللون وحقيبة "VRING" من تصميم المدير الإبداعي لعلامة "فالنتينو" التجارية، بيير باولو بيسولي.

وصاحبت إطلالتها تسريحة شعر بسيطة ومرفوعة مع حذاء بكعب عالي.

واستقبل ولي عهد المغرب، الأمير مولاي الحسن، الثنائي الملكي في قصر الضيافة في الرباط، حيث تم تقديم التمر والحليب لهما، تماشياً مع العادات المغربية العريقة، يحسب وكالة الأنباء المغربية (وكالة المغرب العربي للأنباء).

وتهدف زيارة الثنائي الملكي إلى تسليط الضوء على الأدوار المهمة التي يؤديها تعليم الفتيات، وتمكين الشباب في تشكيل المغرب الحديث، وفقاً لقصر كنسينغتون.