بملابس البحر..عارضات أزياء "يتمايلن" فوق ثلوج فاريا في لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا سألت اللبنانيين والسياح العرب والأجانب لدى زيارتهم إلى لبنان، ما هي الوجهة الأبرز للاستمتاع بها في "بلاد الأرز" خلال فصل الشتاء؟ فإن الاجابة ستكون واحدة: التزلج فوق ثلوج لبنان في منطقة فاريا، على بعد 50 كيلومتراً من شمال شرق بيروت.

ولكن يبدو أن فاريا السبت، باتت وجهة أكثر "إثارة" إذ استقبل منتجع فاريا للتزلج، عارضات أزياء، قدمن عرضاً للملابس الداخلية ولباس البحر، في ظل حرارة الطقس المتدنية والثلوج التي تحيط بالمنطقة.

وفاريا هي إحدى جبال سلسة جبال لبنان الغربية، وتُعتبر أشهر منتجع للتزلج في لبنان، بسبب قربها من العاصمة بيروت، والمدن الساحلية الكبرى.

وتتميز هذه المنطقة بقممها المكللة بالثلوج في فصل الشتاء، وتبعد حوالي ساعة ونصف الساعة عن العاصمة بيروت، وهي قبلة لمحبي التزلج.

وتتراوح قمم جبال منطقة فاريا ما بين 1800 و 2500 متر فوق مستوى سطح البحر.

ويُذكر، أن عروض الملابس الداخلية النسائية في منطقة فاريا السياحية، تحولت إلى حدث سنوي يتوافد إليه مئات الزوار للاستمتاع بآخر صيحات "اللانجري"، وملابس البحر، والثلوج في الوقت ذاته.