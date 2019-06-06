دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما خطفت بأزيائها الأضواء في شتى المناسبات التي سبق أن حضرتها. ولكن، تصدرت الفنانة العالمية، بيونسيه، العناوين مؤخراً بحفل "Wearable Art Gala" السنوي، الذي نُظم في مدينة سانتا مونيكا في كاليفورنيا.. فماذا ارتدت؟

وكانت فكرة الحفل قد تمحورت هذا العام حول "A Journey to The Pride Land"، أي "رحلة إلى أرض الكبرياء"، التي اُستوحيت من فيلم ديزني "The Lion King" الشهير.

وبدورها، حرصت الفنانة العالمية على ارتداء تصميم يتوافق مع موضوع الحفل. ففي صورة نشرها مصمم الأزياء، جورج حبيقة، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، تظهر الفنانة العالمية بزي من قطعة واحدة "جامبسوت"، حيث يتوسطه عند منطقة الصدر وجه أسد، بشعر ذهبي كان قد صنع من الريش.

ونشرت بيونسيه صورتها عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث يبلغ عدد متابعيها 128 مليون شخص، لتنهال التعليقات فيما بعد عن روعة وجمال زيها، حيث وصفها البعض بـ "الملكة".

ويُشار إلى أن الفيلم سيُعاد تقديمه بنسخة جديدة، في شهر يوليو/ تموز، حيث ستقوم بيونسيه بأداء صوتي لشخصية تُعرف باسم "نالا".

ولم تكن بيونسيه الفنانة العالمية الوحيدة التي ارتدت من أنامل حبيقة، إذ سبق أن جذبت تصاميمه مشاهير من حول العالم، مثل الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، والممثلة التركية فخرية أوجن، بالإضافة إلى المخرجة اللبنانية نادين لبكي.