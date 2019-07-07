هذة أحدث صور لمولود دوق ودوقة ساسيكس هاري وميغان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستطيع عشاق العائلة الملكية في بريطانيا إلقاء نظرة واضحة على أحدث أفرادها آرتشي، وهو المولود الجديد لدوق ودوقة "ساسكس" من خلال جلسة تصوير للعائلة الملكية بمناسبة تعميده

عمّد أول مولود لدوق ودوقة "ساسكس" في قصر وندسور يوم السبت، بعد شهرين من ولادته في 6 من مايو/ آيار.

وقد التقطت الصور بعد ساعات من الاحتفال الخاص من قبل مصور الأزياء كريس أليرتون داخل قاعة الرسم الأخضر في قصر وندسور، وهي ذات القاعة التي اُلتقط فيها عدة صور من حفل زفاف الأمير هاري وميغان في العام الماضي.

تُظهر إحدى الصور المولود الملكي آرتشي في حضن والدته ميغان وبجانبها الأمير هاري، وعلى يمين ميغان تجلس دوقة كامبريدج، كيت و خلفها الأمير وليام، و إلى جانب وليام تقف شقيقتا الأميرة ديانا، السيدة سارة ماككورودال والسيدة جين فيلوز، إلى جانبهما تقف والدة ميغان، دوريا راجلاند بجانبها أمير ويلز، الأمير تشارلز ، وتجلس أمامه دوقة كورنوال، كاميلا

ورغم أن المعمودية الملكية كانت خاصة، فقد سُمح للكاميرات بالتقاط لحظة وصول العائلة وضيوفهم عندما تم تعميد أولاد دوق ودوقة كامبريدج الثلاثة جورج، وشارلوت، ولويس.

وقد أقيمت مراسم التعميد في كنيسة خاصة داخل قصر وندسور من قبل أسقف كانتربري، جاستن ويلبي.

وبحسب تصريح قصر باكنغهام، دعي عدد قليل من الضيوف لمشاهدة المعمودية، وكان من بينهم أمير ويلز ودوقة كورنوال، بالإضافة إلى دوق ودوقة كامبريدج. بينما لم تستطع الملكة إليزابيث الحضور بسبب ارتباط مسبق.

ولأن آرتشي يحتل المرتبة السابعة على العرش، لا يتأهل على الفور للحصول على لقب الأمير، كما اختار والديه، دوق ودوقة "ساسكس" عدم استخدام أي لقب على الإطلاق لنجلهم.

وفي حين سيحق لآرشي استخدام لقب والده الثاني وهو "إيرل دمبارتون" - أشار والديه إلى أنهما لن يستخدماه له.

ومع ذلك، عندما يصبح الأمير تشارلز ملكاً، سينال نجل الأمير هاري تلقائياً لقب صاحب السمو الملكي الأمير آرشي هاريسون ماونت باتن وندسور.