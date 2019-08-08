بالصور.. جولة في بيت عارضتي الأزياء الشهيرتين كارا وبوبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا تساءلت في يوم من الأيام عن شكل بيوت عارضات الأزياء الشهيرات، من الداخل، فإليك لمحة داخل بيت عارضة الأزياء كارا ديليفين وأختها.

منحت عارضة الأزياء البريطانية، مجلة "Architectural Digest"، نظرة حصرية في بيتها بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والتي تشاركه مع أختها الكبرى، عارضة الأزياء، بوبي.

وأظهرت الصور التي نشرت في عدد سبتمبر، مجموعة من التصاميم القديمة والألوان المشعة والنباتات، إذ جمع القصر المؤلف من طابقين بين عدد من التصاميم والألوان المختلفة والمتنوعة والأثاث الذي يحمل تصاميم علامات أمريكية مختلفة مثل "Serena & Lily" واستديو "Donghia and Bakarian".

ودخلت الأختان إلى عالم الأزياء بطرق مختلفة، حيث بدأت الأخت الصغرى كارا، رحلتها حين اشتركت غي حملة لعلامة "Burberry" العالمية في 2011، بينما عملت أختها الكبرى مع العلامة البريطانية واشتركت في حملات لعلامة “Louis Vuitton” الشهيرة.

أما فيما يتعلق بسبب اختيار الأختين أن يعيشا في البيت ذاته، قالت كارا للمجلة، إن مدينة "لوس أنجلوس تستطيع أن تكون مكاناً تسكنه الوحدة"، مضيفة: "عليك أن تبذل مجهوداً للوصول إلى الناس وطالما أن واحدة منا تأتي هنا لسبب أو لآخر، أن نكون مع عائلتنا كان يبدوا منطقياً".

ويتضمن المنزل المشترك، تصاميم مغربية في الحمامات وثرية من تصميم الفنان ماريو لوبيز توريزا وحماما مستوحى من سيراميك التافيرا المكسيكية.

وقال المهندس المعماري، الذي سلمته الأختان زمام أمور التصميم في البيت، إنه أراد أن يخلق لحظة لوس أنجلوس حقيقية لهم"، وربط كل تلك التفاصيل والأجواء بجنسية الأختين البريطانية لإعطاء المنزل سحر عائلة ديليفين.

وكان الاختلاف بين أذواق الأختين واضحاً في تصاميم غرف نومهم، حيث كان ورق الجدران في غرفة بوبي يحمل منظراً استوائياً، في حين كانت غرفة كارا تحمل تركيبات ذهبية وسجادة حمراء ومزخرفة.