بين أجواء الرقص والغناء.. هذه الصور ستغير وجهة نظرك حول الشيخوخة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غالباً ما تكون الشيخوخة من أكثر الفترات الحياتية التي يهاب الإنسان منها، متخيلاً نفسه يمشي على عكازه ويحمل بيده كيس مليء بالأدوية لأوجاع الظهر والرأس.. ولكن، قرر المصور التشيكي، مايكل هانك، أن يعكس واقع كبار السن في مسقط رأسه، الذي يمكن أن تربطه بشكل كبير بمرح وعفوية الأطفال.

رغم تقدم سنهم في العمر، إلا أن سلسلة الصور الفوتوغرافية "Ode to Joy: Dances for Seniors" ترصد حياتهم الاجتماعية المليئة بالفرح والنشاط والإيجابية. فتجدهم يجتمعون على شكل دوائر، لتتعالى أصواتهم فيما بعد ويرقصون سوياً.

وأجرى صديق هانك ترتيبات زيارة المصور الأولى لإحدى حفلات الرقص هذه، الأمر الذي دفعه إلى التقرب منهم أولاً وجعلهم يتطلعون لرؤيته بينهم.

ويعتقد هانك أن هذه الصور، التي التقطت بين العامين 2013 و2016، يمكن أن تكون بمثابة مصدر إلهام كبير للأجيال الشابة. ففي حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال إن "الأجواء الترفيهية التي تعكسها الصور تعد بمثابة احتفال للحياة البشرية، حيث تظهر لنا ارتباط سلوك كبار السن بمرح الأطفال وعفويتهم".

وبين أعمار تتراوح من 65 عاماً إلى 95 عاماً، من الصعب التعرف على سن هؤلاء الأشخاص الفعلي، فيبدو الكثير منهم أصغر سناً بسبب نشاطهم وقدرتهم على الاستمتاع بالحياة مهما بلغ عمرهم.

أما فيما يتعلق بردود الفعل التي تلقاها المصور، فكانت إيجابية للغاية، مستذكراً أنه توقف أحد الأشخاص عن القلق حول فترة الشيخوخة بفضل سلسلة هانك الفوتوغرافية.

عادة لا يخطط هانك لصوره التي تعكس لقطات خاصة وتظهر الإنسان بكامل عفويته، إذ يحرص بدوره أن يعيد جوهر التصوير الفوتوغرافي التقليدي. ورغم أنه لا يملك أي خلفية في قطاع التصوير، إلا أنه حبه وشغفه تجاهه قد جعله يحظى بجوائز عديدة، منها "World Press Photo Award".