ما هي أهم المطاعم التي تزورها عارضات الأزياء في عاصمة الموضة باريس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تخطط لرحلة إلى باريس، فليس هناك مصدر أفضل لأخذ الاقتراحات من أشهر العارضات في صناعة الأزياء. ورغم ازدحام جداولهن خلال أسبوع الموضة في باريس، إلا أنهن يجدن دائماً وقتاً لتناول الطعام وشحن طاقاتهن.

وإليك بعض من الأماكن التي يجب عليك زيارتها في عاصمة الموضة، باريس، سواءً لتناول الطعام أو لقضاء الوقت، وفقاً لعارضات الأزياء إستيل تشين، وكارلي لويس، وليا جوليان، وكميل هوريل:

إستيل تشين

عارضة الأزياء إستيل تشين.

عملت عارضة الأزياء الباريسية إستيل تشين مع كل علامة تجارية يمكن أن تخطر على بالك، من "شانيل"، وديور"، إلى "لويس فيتون".

ومهما كانت تشين مشغولة خلال أسابيع الموضة، فهي تحرص على عدم تخطي وجبات الطعام لكي تشعر بحالة رائعة دوماً.

وعند سؤالها عن المكان المفضل لها لتناول الطعام في باريس، أجابت العارضة بأنه مطعم "Freddy's"، فقالت: "المكان صغير، ولكن الطعام فيه لذيذ جداً".

ومن أطباقها المفضلة في المطعم هي طبق شعيرية "سيشوان" مع اللحم البقري.

وترى العارضة أن جميع الشوارع في باريس جميلة، ولذلك، هي تنصح بتجنب استخدام المترو واستبداله بالمشي.

كارلي لويس

عارضة الأزياء كارلي لويس.

"إن حقيبة فارغة لا يمكنها الوقوف". لطالما سمعت العارضة كارلي لويس هذه الجملة من والدتها، ولذلك، تجسد هذه الجملة أهمية الطعام بالنسبة إليها.

ومن أماكنها المفضلة لتناول الطعام في باريس هي مكان يدعى "Happy Nouilles". ويمكنك فيه تناول الشعيرية الطازجة ومشاهدة الموظفين وهم يطبخون أمامك.

وتعتقد العارضة، التي سبق أن ظهرت في مجلات عديدة مثل "فوغ" الألمانية، و"فانيتي فير" الفرنسية، أنه هناك الكثير من الأشياء التي يجب على المرء القيام بها في باريس، ومنها التمعن في إضاءة برج إيفل ليلاً، إضافةً إلى زيارة متاحفها وحدائقها.

ليا جوليان

عارضة الأزياء ليا جوليان.

تصف جوليان، التي ظهرت في العديد من المجلات ومنها "فوغ" البريطانية، و"فوغ" الصينية، والروسية أيضاً، نفسها بأنها عاشقة للطعام.

ولذلك، يكون لديها دائماً الكثير من المواقع لزيارتها لتناول الطعام في كل مدينة تزورها، وخاصةً باريس.

وتحب العارضة تناول وجبة الإفطار في "The Hoxton"، أو "Papilles". ومن ناحية الطعام الآسيوي، فهي تنصح بزيارة "Kanadé"، أو "Abri".

وتُعد لفائف الربيع من الأطباق التي تحبها جوليان بشدة، وخصوصاً الطبق الذي يتم تقديمه في مطعم "Banoi".

كميل هوريل

عارضة الأزياء كميل هوريل.

وليس هناك يوم عادي عندما يأتي أسبوع الموضة، وفقاً لما قالته عارضة الأزياء المقيمة في باريس، كميل هوريل، والتي سبقت أن عملت مع "ديور"، وشانيل"، وغيرها من دور الأزياء.

ولكنها دائماً تحرص على تناول الطعام الطازج بدون أي عجلة.

ومن مطاعم هوريل المفضلة لتناول الطعام في باريس هي "Ober Mamma"، وتحب العارضة طبق البيتزا الذي يقدمونه، وإضافةً إلى ذلك، إن أطباق السمك لديهم "مدهشة دائماً"، وفقاً لما قالته.

ومثل تشين، تنصح هوريل أيضاً زوار باريس بالمشي، فهي تحب المشي لمسافات طويلة.

وإضافةً إلى ذلك، يمكن للمرء ركوب الدراجة على طول نهر السين.