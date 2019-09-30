دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتميز منطقة لانكاران الأذربيجانية بمناراتها الساحلية الجميلة وأشجار الحمضيات التي تغطيها. وتتناثر بين زواياها أيضاً العديد من الأسرار غير المُكتشفة بعد، ومنها برج "زندان". ويُقال إن البرج احتجز في السابق شاباً ثورياً قبل أن يصبح أحد أكثر الزعماء قسوة في العالم، هل تعرف من هو؟

وتُعد "منارة لانكاران" التي بُنيت في القرن الـ8 بمثابة رمز مدينة لانكاران بأذربيجان. ويربط نفق سري تحت الأرض المنارة ببرج "زندان".

وبرج "زندان" في أذربيجان ليس كأي برج عادي، وقد ترغب بزيارته لدى معرفتك للشخص الذي قيل إنه سُجن فيه.

ومن السهل أن يفوتك هذا البرج الدائري الشكل إذا لم يكن لديك خريطة دقيقة، فهو مخبأ من قبل النباتات وأشجار التين الهائلة، ولذلك، باستطاعة المرء رؤية برجه العلوي فقط.

وإليك بعض المعلومات عن برج "زندان" الموجود في أذربيجان: