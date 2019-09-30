سُجن فيه واحد من أكثر زعماء العالم قسوةً في الماضي.. تعرف إلى قصة برج "زندان" في أذربيجان
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتميز منطقة لانكاران الأذربيجانية بمناراتها الساحلية الجميلة وأشجار الحمضيات التي تغطيها. وتتناثر بين زواياها أيضاً العديد من الأسرار غير المُكتشفة بعد، ومنها برج "زندان". ويُقال إن البرج احتجز في السابق شاباً ثورياً قبل أن يصبح أحد أكثر الزعماء قسوة في العالم، هل تعرف من هو؟
وتُعد "منارة لانكاران" التي بُنيت في القرن الـ8 بمثابة رمز مدينة لانكاران بأذربيجان. ويربط نفق سري تحت الأرض المنارة ببرج "زندان".
وبرج "زندان" في أذربيجان ليس كأي برج عادي، وقد ترغب بزيارته لدى معرفتك للشخص الذي قيل إنه سُجن فيه.
ومن السهل أن يفوتك هذا البرج الدائري الشكل إذا لم يكن لديك خريطة دقيقة، فهو مخبأ من قبل النباتات وأشجار التين الهائلة، ولذلك، باستطاعة المرء رؤية برجه العلوي فقط.
وإليك بعض المعلومات عن برج "زندان" الموجود في أذربيجان:
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في الأعوام التي سبقت الاتحاد السوفييتي ووصولاً إلى أوائل القرن الـ20، استُخدم برج "زندان" كسجن
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ويُزعم أن المبنى احتجز سابقاً أحد أكثر الحكام قسوةً في العالم، وهو الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين
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قيل إن ستالين كان محتجزاً باعتباره شاباً ثورياً
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تنص الأسطورة بأنه هرب من خلال نفق تحت الأرض بمساعدة مؤسس جمهورية أذربيجان الديمقراطية، محمد أمين رسول زاده، ليغادر إلى خارج البلاد عبر بحر قزوين