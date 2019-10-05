دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم عرض مكافأة قيمتها 124 ألف دولار لمن يُعيد مرحاضاً ذهبياً تمت سرقته من منزل فخم في المملكة المتحدة، ونشرت الشرطة صورا التقطتها كاميرات المراقبة لمركبة يُعتقد أنها متورطة في عملية السرقة التي حدثت في سبتمبر/أيلول.

والمرحاض عبارة عن قطعة فنية مصنوعة من الذهب من عيار 18 قيراط، وتم تركيبه في قصر بلينهايم في أوكسفوردشاير كجزء من معرض للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، والذي افتتح للجمهور في 12 سبتمبر/أيلول.

وولد رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل في قصر بلينهايم، ويُعد القصر معلماً سياحياً الآن.

وصرح فيليب أوستن من شركة التأمين الخاصة بالقصر "Fine Art Specie Adjusters" لـ CNN أنه سيتم تقديم مكافأة تصل إلى 124 ألف دولار إذا تم استيفاء شروط محددة.

عُرضت مكافأة قيمتها 100 ألف يورو (أي 124 ألف دولار) لمن يُعيد مرحاضاً ذهبياً تم سرقته من قصر بلينهايم في أوكسفوردشاير، بالمملكة المتحدة.

وينص الشرط الأول على وجوب إعادة القطعة الفنية بأمان، وثانياً، يجب أن يُعتقل السارق من قبل الشرطة. .

وقال أوستن: "يجب أن نكون حذرين لتجنب مكافأة الأشرار".

وقالت شرطة "وادي تايمز" إنه لم يتم العثور على سيارة "فولكس فاغن" الزرقاء اللون من طراز "Golf R"، وفقاً لبيان صدر الأربعاء.

وتعتقد الشرطة أن المتهمين استنسخوا لوحة السيارة في وقت السرقة، وقد تم الإبلاغ عنها في الساعة 4:57 صباحاً في 14 سبتمبر/أيلول.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 66 عاماً للاشتباه بارتكابه للسرقة، وتم إطلاق سراحه بكفالة.

واعتُقل رجل يبلغ من العمر 35 عاماً للاشتباه بتآمره للسرقة، وهو قيد التحقيق.

يبحث الشرطة على سيارة "فولكس فاغن" زرقاء اللون من طراز "Golf R" كجزء من تحقيقهم.

وتعتقد الشرطة أن اللصوص استخدموا سيارتين على الأقل أثناء السرقة، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات ناتجة من الجريمة.

وقال ضابط التحقيق ستيفن جونز: "أود أن أناشد أي شخص كان موجوداً في وودستوك وقت السرقة وقد يتمكن من التعرف على هذه المركبة في التواصل مع الشرطة".

وتُقدر قيمة العمل الفني الذي يُدعى "أمريكا" بـ6 ملايين دولار تقريباً، وفقاً لما قاله المدير التنفيذي لقصر بلينهايم، دومينيك هير.

وفي مقابلة مع "Times"، رفض إدوارد سبنسر تشرشل، وهو الأخ غير الشقيق لدوق مارلبورو الحالي ومؤسس مؤسسة بلينهايم للفنون، احتمال سرقة المرحاض.

قصر بلينهايم في أوكسفوردشاير، بالمملكة المتحدة.

وأوضح تشرشل أنه لن يكون من السهل سرقته، مستنداً إلى عدة أسباب منها كون المرحاض موصولاً.

وسبق أن وصف الفنان الإيطالي كاتيلان اللصوص بأنهم "مؤدون رائعون".

وآنذاك، ظنّ الفنان أن خبر السرقة كان مجرد مزحة، ثم عبّر عن حماسه عندما أدرك أنها حقيقية قائلاً: "لطالما أحببت الأفلام التي تتمحور حول السرقة، وأخيراً، أنا في واحدة منها".