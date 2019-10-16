نشر الأربعاء ، 16 أكتوبر / تشرين الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مقطع فيديو على حساب "إنستغرام" الخاص بها، وهي تستعد للفيلم الجديد الذي تشارك به، وهو "أشباح أوروبا" (Renegades of Europe).

وقدمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لمعجبيها ومتابعيها على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو يبين تجهيزاتها من أجل مشروع جديد تشارك به في عالم السينما، وهو فيلم "أشباح أوروبا" (Renegades of Europe).

وتظهر وهبي في مقطع الفيديو وهي ترتدي ملابس رياضية، وتقوم بحركات قتالية شاقة مثل اللكم، والركل بجوار شريك في التمرين، من أجل التحضير لدورها.

وكانت الفنانة قد نشرت الأسبوع الماضي أيضاً الملصق التشويقي الخاص بالفيلم، والذي تظهر فيه 3 شخصيات في زقاق مظلم تحوم فوقهم ظلال غامضة.

وأضافت الفنانة في المنشور وسمي " أكشن"، و"مغامرات".

ومن النجوم الآخرين الذين سيمثلون في الفيلم، الممثلين المصريين أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر.

ومن الجدير بالذكر، أن الفيلم سيكون من إخراج محمد حماقي.

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وليست هذه المرة الأولى التي قامت فيها المغنية باستكشاف عالم التمثيل والسينما، إذ أنها مثلت سابقاً في فيلم:"حلاوة روح" على سبيل المثال، إضافةً إلى مسلسل "لعنة كارما"، ومسلسل "الحرباية".

وعبّر العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن شوقهم للفيلم.

وقام بعض مستخدمي "إنستغرام" بتمني التوفيق للفنانة، بينما قام عدد من مستخدمي "تويتر" بالتعبير عن حماسهم، مؤكدين أن الفيلم سيؤدي إلى "ضجة كبيرة".