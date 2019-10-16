هيفاء وهبي تستعد للـ"أكشن" لمواجهة "أشباح أوروبا" بتدريبات قتالية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مقطع فيديو على حساب "إنستغرام" الخاص بها، وهي تستعد للفيلم الجديد الذي تشارك به، وهو "أشباح أوروبا" (Renegades of Europe).
وقدمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لمعجبيها ومتابعيها على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو يبين تجهيزاتها من أجل مشروع جديد تشارك به في عالم السينما، وهو فيلم "أشباح أوروبا" (Renegades of Europe).
وتظهر وهبي في مقطع الفيديو وهي ترتدي ملابس رياضية، وتقوم بحركات قتالية شاقة مثل اللكم، والركل بجوار شريك في التمرين، من أجل التحضير لدورها.
وكانت الفنانة قد نشرت الأسبوع الماضي أيضاً الملصق التشويقي الخاص بالفيلم، والذي تظهر فيه 3 شخصيات في زقاق مظلم تحوم فوقهم ظلال غامضة.
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#Repost @renegades_of_europe • • • • • • البوستر التشويقي لفيلم #أشباح_أوروبا إنتاج : Snapers Production بطولة : هيفاء وهبي - أحمد الفيشاوي - مصطفى خاطر قصة : كريم فاروق | سيناريو وحوار : أمين جمال - محمد أبو السعد - شريف يسري إخراج : محمد حماقي. #أشباح_أوروبا #سينما #فيلم #تشويقي #أكشن #مغامرات #تمثيل #أوروبا #مصر . 👉🏻 #soon #renegades_of_europe #movie #film #cinema #action #adventure #scene #acting #action #instamovies #europe #egypt #staytuned 🎬🎞 @muhammedwaziry @haifawehbe @moustfakhater @fishawyofficial
وأضافت الفنانة في المنشور وسمي " أكشن"، و"مغامرات".
ومن النجوم الآخرين الذين سيمثلون في الفيلم، الممثلين المصريين أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر.
ومن الجدير بالذكر، أن الفيلم سيكون من إخراج محمد حماقي.
مسلسل #الحرباية قريباً خلال شهر #رمضان_2017 #StayTuned to #AlHerbaya series during #Ramadan2017Posted by Haifa Wehbe on Wednesday, May 24, 2017
وليست هذه المرة الأولى التي قامت فيها المغنية باستكشاف عالم التمثيل والسينما، إذ أنها مثلت سابقاً في فيلم:"حلاوة روح" على سبيل المثال، إضافةً إلى مسلسل "لعنة كارما"، ومسلسل "الحرباية".
وعبّر العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن شوقهم للفيلم.
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استاذي و بطل مسلسلي الفعلي المخرج الكبير خيري بشارة 💖اشكرك انت وفريق إخراجك الرائعين لأنك جعلتنا نشعر جميعا اننا في أيد أمينة وجعلت من #لعنة_كارما نعمة حلت علينا جميعا !🙏 بحبك يا خوخا وسوف اشتاق لكلمة تااا_صوير التي كنا دائما على استعداد لها مع انه كنا نحب كلمة فركش ايضا 😂 #لعنة_كارما #الحلقة_الاخيرة #خيري_بشارة #رمضان٢٠١٨ #haifawehbe
وقام بعض مستخدمي "إنستغرام" بتمني التوفيق للفنانة، بينما قام عدد من مستخدمي "تويتر" بالتعبير عن حماسهم، مؤكدين أن الفيلم سيؤدي إلى "ضجة كبيرة".