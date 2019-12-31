موزة بقيمة 120 ألف دولار.. إليك أبرز الأحداث الفنية والثقافية في 2019

نشر الثلاثاء ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2019

هذا المحل يصنع ملابس نساء في شارع بريطاني يهيمن عليه الرجال

لمن تعود الكلمة الفصل في تحديد الملابس التي نشتريها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من فستان جنيفر لوبيز الذي سحر الحضور في أسبوع الموضة في ميلان، إلى الموزة الفنية المُلصقة على الحائط، والتي عُرضت للبيع مقابل 120 ألف دولار، كان هذا العام مليئاً بالعديد من اللحظات الثقافية التي لا تُنسى.

وإليك لائحة من بعض اللحظات التي سيتذكر بها الأشخاص عام 2019.

موزة قيمتها 120 ألف دولار

كان هذا عاماً حافلاً للفنان الإيطالي موريزيو كاتيلان، إذ تمت سرقة مرحاضه الذهبي من قصر بلينهايم في بريطانيا في أكتوبر/تشرين الأول.

وفي ديسمبر/كانون الأول، قام فنان أداء يُدعى ديفيد داتونا بتناول موزة قام كاتيلان بلصقها على حائط في Art Basel Miami Beach.

ويتكون العمل الفني، الذي يحمل عنوان Comedian، من موزة أُشتريت من بقالة بميامي، وقطعة من الشريط اللاصق. وبحسب المعرض، هناك 3 نماذج للعمل الفني، مضيفاً أنه بيع بالفعل نموذجين بحوالي 120 ألف دولار.

رقم قياسي جديد في عالم الفن

كسر الفنان جيف كونس الرقم القياسي لأغلى عمل فني لفنان حيّ وذلك خلال تمثال باسم Rabbit له بيع بقيمة 91 مليون دولار. ويصل طول التمثال إلى نحو 3 أقدام (أي مترًا واحد تقريباً)، وهو مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

فستان جنيفر لوبيز الأخضر الأيقوني

رغم اقتراب العقد من نهايته، إلا أن النجمة العالمية جنيفر لوبيز جلبتنا إلى بداية الألفية مجدداً.

في عام 2000، ارتدت النجمة العالمية جنيفر لوبيز فستاناً أخضر من دار الأزياء "فيرساتشي" في حفل توزيع جوائز "غرامي"، وسحرت إطلالتها الحشود بسبب ثقتها، إضافةً إلى تحديها لمعايير الجمال.

وبعد مرور 20 عاماً تقريباً، ارتدت لوبيز نسخة حديثة من الفستان، ولكنها ارتدته هذه المرة في عرض "فيرساتشي" لربيع عام 2020 خلال أسبوع الموضة في ميلان.

ريانا في عالم الأزياء

في هذا العام، قامت المغنية العالمية ريانا بخطوات جريئة في عالم الموضة، إذ أنها لم تكتف بقراءة كتاب قواعد الموضة، فقد قامت بتمزيقها بالكامل.

وفي أسبوع نيويورك للموضة في سبتمبر/أيلول، أعطت المغنية الأولوية للشمولية، إذ شمل عرض علامة Savage X Fenty للملابس الداخلية عارضي أزياء وآخرين من مختلف الأحجام، والثقافات، والهويات الجنسية.

حريق كاتدرائية نوتردام

اعتُبر "الإهمال" سبباً محتملاً للحريق الذي دمر برج كاتدرائية نوتردام الأيقوني وسقف المبنى أيضاً.

ويِعد هذا الهيكل وجهة تاريخية بارزة للسياح في العاصمة الفرنسية باريس.

وأشار التحقيق الأولي في يونيو/حزيران إلى أن الحريق قد يكون ناجماً عن خطأ كهربائي أو سيجارة مشتعلة.

جين فوندا والتغير المناخي

يتبين زيادة الوعي بالتغير المناخي خلال 2019 من الاحتجاجات التي أخذت محلها حول العالم.

خلال أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت الشرطة الأمريكية في مبنى الكابيتول الأمريكي الممثلة المشهورة جين فوندا على خلفية مشاركتها في مظاهرات تغير المناخ في العاصمة واشنطن.

وقادت الشرطة الممثلة بعيداً وهي ترتدي معطفاً أحمراً زاهياً، في الوقت الذي تعهدت فيه فوندا بعدم شراء أي قطعة ملابس أخرى احتجاجاً على صناعة الأزياء غير الصديقة للبيئة.

إطلالة بيلي بورتر في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2019

اكتظت مختلف حفلات الجوائز هذا العام بالعديد من الإطلالات المتنوعة، والغريبة، والفريدة.

ومن إحدى الإطلالات التي تلقت اهتماماً واسعاً هي ما ارتداه الممثل بيلي بورتر، الذي اختار الخروج عن المألوف.

وخلال حفل جوائز الأوسكار، جذب الممثل وسائل الإعلام عبر ثوب سهرة مخملي.