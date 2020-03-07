دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قام معرض كان من المقرر أن يشارك في حدث فنيّ في المملكة المتحدة بإلغاء دعوة أمينة فنيّة آسيوية مدعياً أن وجودها قد "يخلق التردد" بين الزوار الذين يخافون من فيروس كورونا الجديد. والآن، لن شارك المعرض في هذا الحدث.

وكان من المقرر أن يشارك معرض "Raquelle Azran Vietnamese Contemporary Fine Art" في معرض "Affordable Art Fair " في معرض لندن للفنون الأسبوع المُقبل.

ولكن، بعض طلب صاحبة المعرض، راكيل أزران، من الأمينة الفنية آن نجوين العمل في جناحها، قالت لها أزران إنه يجب عليها "إلغاء" تلك الدعوة.

قام معرض كان من المقرر أن يشارك في معرض لندن للفنون بإلغاء دعوة أمينة فنيّة آسيوية مدعياً أن وجودها قد "يخلق التردد" بين الزوار الذين يخافون من فيروس كورونا الجديد.

وفي لقطة شاشة التُقطت لرسالة بالبريد الإلكتروني قيل إن نجوين نشرتها على حسابها في "إنستغرام"، وتمت مشاركتها على نطاق واسع عبر الإنترنت، كتبت أزران أن الفيروس الذي بات يُعرف باسم "COVID-19" أصبح "يُسبب الكثير من القلق في كل مكان. وسواءً كان الأمر عادلاً أم لا، يُنظر إلى الآسيويين على أنهم من حاملي الفيروس".

وتابعت أزران قائلةً: "إن وجودك في الكشك سيؤدي للأسف إلى تردد من جانب الجمهور لدخول مساحة العرض".

من المقرر افتتاح "The Affordable Art Fair" في لندن الأسبوع القادم.

وسارع منظمو المعرض إلى إبعاد أنفسهم عن هذا القرار، مؤكدين أن البريد الإلكتروني أتى بشكل مباشر من أزران.

وقال المعرض في بيان إنه لم يكن على علم بالمحادثة التي دارت بين نجوين أزران عبر البريد الإلكتروني، وأنه لن يتغاضى عن وجهات النظر في الرسالة، أو الآثار المُترتبة عليها.

كما أضافوا قائلين إن معرض "Affordable Art Fair" لا يؤمن بوجهة النظر هذه، وأنهم لم يطلبوا من أي معارض مشاركة باتخاذ مثل هذا الإجراء.

وتم الإبلاغ عن حالات من التمييز والخوف من الأجانب عبر العالم الغربي في حين تستمر حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في أوروبا والولايات المتحدة بالتصاعد.

ولاحقاً وعبر حسابها في "إنستغرام"، قالت نجوين إن "الهيكل المنتظم لإنتاج المعرفة الذي يُعلم البعض منا أن جعل التمييز غير العنيف أمر مقبول هو الأمر الذي يجب أن يتغير".

ومنذ ذلك الحين، أكّد الحدث الفنيّ أن الشخص الذي أرسل البريد الإلكتروني، والذي تبين لاحقاً أنها كانت أزران، لن يشارك في المعرض.

وفي بيان أُرسل إلى CNN، عبّرت أزران عن ندمها لقرارها بعدم دعوة نجوين، وقالت: "أنا أعتذر دون تحفّظ عن أي إساءة تسببت فيها أفعالي".

وأكّدت أزران أن قرارها كان غير حساس، وأنه يعكس بعد فوات الأوان حكمها السيء.

وأضافت أزران أنه مع أنها لن تكون جزءاً من معرض "Affordable Art Fair" الأسبوع القادم، إلا أنها ستواصل في تشجيع الفنانين الفيتناميين، ومساعدتهم في تحقيق التقدير الذي يستحقونه كما كانت تفعله على مدى العقدين الماضيين.