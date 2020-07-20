دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في الأعوام الماضية، احتلت الأزياء المحتشمة عناوين الأخبار ومنصات الأزياء العالمية بشكل متزايد. ولكن، عند الحديث عن الأزياء المحتشمة، من النادر أن يُسلط الضوء على الأزياء المحتشمة الخاصة بالرجال، بل من المؤكد أنكم تتساءلون الآن عما إذا كان هذا الأمر يُوجد أصلاً.

ومن السهولة ملاحظة أن الملابس المحتشمة اكتسبت الكثير من الانتباه في الأعوام السابقة خلال ظهور عارضات أزياء بغطاء على الرأس، وإطلاق علامات عالمية لمجموعات أزياء محتشمة.

تختص علامة "Zusaura" بملابس السباحة الفاخرة والابتكارية للرجال.

وإذا ظننت أن سوق الملابس المحتشمة مخصصة للإناث فقط، ستُبين علامة "Zusaura"، التي تختص بملابس السباحة الفاخرة والابتكارية للرجال، أنها في الحقيقة تتضمن الذكور أيضاً.

استُوحيت خلال رحلة إلى دبي

تأسست العلامة على يد البريطاني عامر لطيفي وزوجته ياسمين.

واستُوحيت علامة "Zusaura"، والتي تأسست على يد البريطاني عامر لطيفي وزوجته ياسمين، من رحلة إلى دبي بعام 2012.

وخلال إقامته في المدينة الإماراتية، لم يستطع لطيفي العثور على ملابس سباحة تلبي ذوقه، واحتياجاته، والتعاليم الإسلامية التي يلتزم بها، وكان البريطاني يبحث عن "ملابس سباحة تضمن تغطية المنطقة من السرة إلى الركبتين طوال الوقت، مع كونها أنيقة"، وفقاً لما قاله في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

استوحيت فكرة تأسيس العلامة من رحلة إلى دبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2012.

وعند رؤيته للعديد من الرجال الآخرين الذين ارتدوا قمصان وسراويل غير ملائمة المقاس، أدرك لطيفي أن عدم العثور على ملابس السباحة الملائمة هي مشكلة مشتركة بين العديد من الأشخاص.

ورغم أنه يمكن جمع قطع مختلفة من الملابس لاستيفاء الشروط، إلا أنها تفشل عند نقاط معينة، وعلى سبيل المثال، "لا تغطي معظم سراويل السباحة الركبتين".

وفي حال غطت ملابس السباحة، مثل بدلات الغوص، الأماكن التي يجب تغطيتها، فهي لا تزال تفشل في استيفاء الشروط لكونها ضيقة، بحسب ما ذكره.

وإلى جانب ذلك، أراد البريطاني امتلاك سراويل لا تنتفخ بالهواء عند السباحة في الماء، وهو أمر حققه عبر "Zusaura".

أراد لطيفي العثور على ملابس سباحة تلتزم بالتعاليم الإسلامية، ولكن الأمر لم يكن سهلاً.

وعند العودة إلى لندن، أنشأ الثنائي تصماميم مبتكرة لتلبية الاحتياجات الخاصة بهما.

وأنشأ الثنائي الشركة في عام 2015، وهو أمر شكل تحدياً بسبب عدم امتلاكهما أي خبرة سابقة في مجال صناعة الملابس.

تهدف علامة "Zusaura" أن تكون جذابة عالمياً للمسلمين وغير المسلمين على حد سواء.

وبعد مواجهة العديد من التحديات، توفرت لدى الشركة عينات أعطتهما الثقة لأخذ عرضهما إلى السوق، ثم أُطلقت العلامة مؤخراً، في مايو/حزيران من عام 2020.

دور في تطوير ملابس السباحة المحتشمة الرجالية

يتوقع لطيفي أن تحظى العلامة بالمزيد من الاهتمام مع تخفيف قيود فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عالمياً.

ويرى لطيفي أن نمو سوق الأزياء المحتشمة في الأعوام الماضية هو أمر "لا يمكن إنكاره".

وأُنفق مبلغ 44 مليار دولار على الأزياء المحتشمة في عام 2015، وفقاً لتقرير أصدرته شركة "تومسون رويترز".

ورغم أن لطيفي يتوقع ارتباط "Zusaura" بقيادة وتطوير ملابس السباحة الرجالية المحتشمة، إلا أنه يهتم بهدف أكبر، وهو أن تكون العلامة مرادفة لجوانب مثل العدالة، ولا تعتمد على الاستغلال، وتعزيز صور الجسد السلبية.

ورغم إطلاق العلامة منذ فترة قصيرة، إلا أن ملابس السباحة من "Zusaura" تلقت اهتمام من قبل المسلمين وغير المسلمين على حدٍ سواء، كما تتوقع العلامة تزايد الاهتمام من الأشخاص مع تخفيف قيود فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عالمياً.