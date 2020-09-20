"شعلة تضيء العالم".. برج سيُصبح الأعلى باليابان بـ2027

الأحد ،

نشر الأحد ، 20 سبتمبر / ايلول 2020

ستأخذك جداريات هذه الحمامات اليابانية إلى عالم آخر

باليابان.. تقنية قديمة تمكنك من ترميم المباني دون أي مسمار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المقرر أن تصبح ناطحة سحاب بارتفاع 390 متراً أطول مبنى في اليابان عند افتتاحها في عام 2027. واستوحي تصميم المبنى من شعلة ملتهبة.

وسيقف البرج فوق ساحة عامة جديدة مليئة بالنباتات في طوكيو. وسيتضمن البرج أيضاً منطقة مراقبة شاهقة سيتمكن الزوار فيها بالاستمتاع بإطلالات خلابة للعاصمة، إضافةً إلى جبل فوجي القريب.

ستصبح ناطحة سحاب "Torch Tower" في طوكيو أطول مبنى في اليابان عند افتتاحها في عام 2027.

ورغم الإعلان عن المشروع لأول مرة في عام 2016، إلا أن شركة العقارات العملاقة "Mitsubishi Estate" كشفت هذا الشهر عن تصميمه الجديد المستوحى من الشعلة، وذلك قبل الكشف عن اسم البرج الخميس، وهو "Torch Tower".

سيبلغ ارتفاع البرج 390 متراً.

وسيشكل هذا الهيكل جزءاً من تطوير حضري أوسع تبلغ مساحته 31،400 متر مربع.

وسيتم تخصيص معظم طوابق المبنى، الذي يبلغ عددها 63 طابقاً، للمكاتب.

ومن المقرر أيضاً افتتاح متاجر، ومطاعم، إلى جانب قاعة كبيرة تتسع لألفين مقعد، وحمام عام في الطوابق السفلية.

يتضمن المشروع أيضاً ساحة عامة مليئة بالنباتات تبلغ مساحتها 7 آلاف متر مربع.

وستحتضن الطوابق العليا فندقاً يتضمن حوالي 100 غرفة.

وأما "شعلة" المبنى، فحُجزت مساحتها لاستخدامها كمنطقة مراقبة أُطلق عليها اسم "sky hill".

وتم تصور التصميم وكأنه "شعلة تضيء العالم"، وفقاً لبيان صحفي.

سيتضمن البرج منطقة مراقبة يتمكن الزوار فيها الاستمتاع بإطلالات خلابة للعاصمة.

وتدعى الشركة المُطورة للمبنى، "Mitsubishi Estate"، أنه سيتمتع بـ"أعلى مستوى لمقاومة الزلازل في اليابان".

وسيوفر البرج أيضاً مناطق عامة تخدم كملاجئ في حال وقوع كارثة طبيعية.

والمشروع قيد الإنشاء حالياً بالقرب من محطة طوكيو، وهي محور السكك الحديدية الرئيسية في العاصمة.

المشروع قيد الإنشاء حالياً بالقرب من محطة طوكيو.

وسيتجاوز "Torch Tower" ارتفاع أعلى مبنى حالي في اليابان، وهو برج "Abeno Harukas" الذي يصل ارتفاعه إلى 300 متر في أوساكا.

وسيتجاوز ارتفاع هذا المشروع أيضاً ارتفاع برج مخطط له يبلغ ارتفاعه 330 متر في منطقة تورانومون-أزابوداي في طوكيو.