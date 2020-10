بسعر فاق التقديرات.. لوحة لبانكسي تباع مقابل 10 مليون دولار تقريبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بيعت لوحة لانطباع الفنان بانكسي لتحفة فنية تابعة للفنان كلود مونيه بمبلغ 9.8 مليون دولار، وذلك بعد 9 دقائق من المزايدة، وفقاً لما قاله باعة من دار مزادات "سوذبي".

وفي لوحة "Show me the Monet"، أعاد فنان الشارع الشهير بانكسي تخيل لوحة "Bridge over a Pond of Water Lilies" لمونيه كمشهد عصري.

وتشتمل الصورة على مشاهد تُظهر التلوث البيئي، مثل مخروط مروري مغمور في المياه، بالإضافة إلى عربتي تسوق أيضاً.

بيعت لوحة "Show Me the Monet" بسعر أعلى بكثير مما تم توقعه. Credit: Michael Bowles/Getty Images

وكانت لوحة مونيه الأصلية واحدة من 12 عملاً انطباعياً تضمنت إطلالات من الجسر الياباني الخاص به فوق حديقته المائية بالقرب من جيفرني، شمال فرنسا.

وبين عامي 1897 و1899، رسم مونيه مشاهد متنوعة توثق المنظر ذاته خلال أوقات مختلفة من اليوم، وخلال ظروف جوية ومواسم مختلفة.

وعُرضت لوحة بانكسي، والتي أنشأها في عام 2005، كجزء من معرض "Crude Oils: A Gallery of Re-mixed Masterpieces, Vandalism and Vermin".

وفيها، أعاد الفنان تخيل أعمال شهيرة لفنانين من بينهم إدوارد هوبر، وجاك فيتريانو، وفينسنت فان جوخ.

لوحة "Bridge over a Pond of Water Lilies" للفنان كلود مونيه في متحف المتروبوليتان للفنون. Credit: VCG Wilson/Corbis/Getty Images

وفي مزاد الأربعاء، والذي تم بثه مباشرة، بيع العمل الفني لمقتني خاص آسيوي مقابل 7.6 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ أعلى مما تم توقعه، إذ قُدر أنه سيباع مقابل 3 مليون جنيه إسترليني إلى 5 مليون جنيه إسترليني، وفقاً لما ذكرته دار مزادات "سوذبي".

وهذه هي ثاني أغلى لوحة للفنان البريطاني.

وفي العام الماضي، بيعت لوحة "Devolved Parliament" الزيتية في مزاد بلندن مقابل مبلغ 12.2 مليون دولار.

وتُظهر اللوحة الساخرة مجلس اللوردات البريطاني وهو مليء بقردة الشمبانزي.

ولا يزال الفنان مجهول الهوية.