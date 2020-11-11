دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- التقط رواد الفضاء خلال بعثات وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بعضاً من أكثر الصور شهرة للفضاء.

وتُعرض الآن 2400 من هذه الصور النادرة للبيع بالمزاد العلني من قبل دار "كريستيز" للمزادات، بما في ذلك صورة رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونج على سطح القمر، وأول صورة "سيلفي" من الفضاء على الإطلاق التقطها رائد الفضاء بز ألدرن.

"الرخام الأزرق" أول صورة مضاءة بالكامل للأرض التقطها إنسان عام 1972 Credit: Harrison Schmitt/Christie's

من لقطة رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونج على سطح القمر بجانب العلم الأمريكي، لصورة الكلبة "لايكا" وهي تجلس في كبسولة فضائية قبل وقت قصير من أن تصبح أول حيوان يدور حول مدار الأرض، إلى لقطة "سيلفي" لرائد الفضاء بز ألدرين وخلفه كوكب الأرض.

وتمتد مجموعة الصور الأصلية إلى عدد من المهمات التاريخية، من برامج رحلات فضاء "مشروع ميركوري" و"مشروع جمناي" إلى مهمات "أبولو" على سطح القمر.

وتحولت بعض هذه اللقطات إلى صور أيقونة، مثل صورة "الرخام الأزرق"، إحدى أشهر الصور التي التقطت للكرة الأرضية من الفضاء، من قبل طاقم مركبة الفضاء الأمريكية "أبولو 17"، وهي أول صورة مضاءة بالكامل للأرض يلتقطها إنسان من الفضاء.

أول صورة "سيلفي" في الفضاء، التقطها رائد الفضاء الأمريكي باز ألدرين عام 1966 Credit: Buzz Aldrin/Christie's

وهناك بعض الصور الأخرى التي لم تكشف عنها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" من قبل، والتي يراها الجمهور العام لأول مرة.

وتعد الصورة الوحيدة لرائد الفضاء أرمسترونغ على سطح القمر، التي التقطها ألدرين خلال مهمة "أبولو 11" في عام 1969، أغلى صورة معروضة للبيع بالمزاد، وتقدر قيمتها ما بين 30 ألف جنيه إسترليني إلى 50 ألف جنيه إسترليني، أي حوالي 37،800 دولار إلى 63 ألف دولار، وفقاً لدار المزادات.

وتشمل الصور الأخرى عالية القيمة كل من صورة "الرخام الأزرق"، التي يقدر بيعها بمبلغ يصل إلى 25 ألف جنيه إسترليني، أي 31،500 دولار، وصورة لأول "شروق على الأرض" الذي شاهده البشر في الفضاء، بتاريخ عام 1968، وتبلغ قيمتها 30 ألف جنيه إسترليني أي 37800 دولار.

وقال البيان الصحفي إن الصور تم التقاطها عندما كان التصوير لا يزال تناظرياً، مما يتطلب "مواد كيميائية حساسة للضوء، وأفلام، وأوراق فوتوغرافية".

وتم توجيه رواد الفضاء حول كيفية التقاط الصور في الفضاء من قبل وكالة "ناسا"، بالتعاون مع متخصصين في مجال التصوير من مؤسسات أمثال "كوداك" و"ناشيونال جيوغرافيك".

هلال الأرض" يرتفع إلى ما وراء أفق القمر القاحل، التقطت هذه الصورة عام 1971" Credit: Alfred Worden/Christie's

وأوضح البيان أنه من خلال عدساتهم، تمكن رواد الفضاء من نقل جمال تجربتهم وعمقها إلى البشرية، وتغيير الطريقة التي نرى بها أنفسنا وموقعنا في هذا الكون إلى الأبد.

وعلى مدى عقود من الزمان، تم الاحتفاظ بهذه الصور، التي لم يكشف عنها من قبل، في أرشيف مركز المركبات الفضائية المأهولة في هيوستن، تكساس، ولا يمكن الوصول إليها إلا من قبل باحثين معتمدين.

وعرضت الصور، التي تم تجميعها على مدار 15 عاماً من قبل فيكتور مارتن مالبوريت، في متاحف حول العالم بما في ذلك قاعة "القصر الكبير" في باريس، ومتحف كونستهاوس في زيوريخ.

إيفا إد وايت فوق تكساس، 3-7 يونيو/حزيران، 1965 Credit: James McDivitt/Christie's

ونقل البيان الصحفي عن مالبوريت أنه "غالباً ما يتم تصوّر رواد الفضاء على أنهم علماء وأبطال عظماء، ولكن نادراً ما يُعترف بهم على أنهم من أهم المصورين في كل العصور".

وفي الوقت الحالي، تعرض الصور للبيع بالمزاد العلني "ليضيفها الآخرون إلى مجموعاتهم"، وفقاً لموقع كريستيز للمزادات على الإنترنت.

ويستمر المزاد عبر الإنترنت، بعنوان "رحلة إلى عالم آخر: مجموعة صور فيكتور مارتن-مالبوريت" حتى 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.