دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع استمرار محاولات العالم في محاربة فيروس كورونا المستجد، يعيد المصممون تصور الأماكن العامة، التي تسمح للأشخاص بالالتقاء، مع الحفاظ على سلامتهم الشخصية.

ويقدم معرض "The Shape of Things to Come"، وهو معرض في دبي، لمحة عما يمكن أن تبدو عليه الهندسة المعمارية والتصميم في عالم ما بعد "كوفيد-19"، بدءاً من أفكار لملهى ليلي يحافظ على مسافة بين الراقصين إلى كبسولة تحيط بطاولات المطاعم.

ويضم المعرض أكثر من 25 تصميماً من الشرق الأوسط، ويعرض مفاهيم جديدة وتصاميم لمختلف المهندسيين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي.

ويعد المعرض جزءاً من "أسبوع دبي للتصميم"، وهو حدث سنوي مدته 6 أيام، حيث يطلق عليه المنظمون "أكبر حدث إبداعي في الشرق الأوسط".

وهذا العام، سيقام من 9 إلى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، في الهواء الطلق بمنطقة دبي للتصميم.

مواهب الشرق الأوسط

ويقول براتيوش ساروب، وهو أمين المعرض: "لقد أظهر العام الماضي مرونة في قطاع التصميم بالشرق الأوسط.. وفي مناخ فريد من نوعه، استمر المهندسون المعماريون والمصممون الداخليون لدينا في إنتاج أعمال من الدرجة الأولى".

Credit: Downtown Design

مستقبل النوادي الليلية

وتقول شركة "Rabih Geha Architects"، التي تتخذ من بيروت مقراً لها، إننا سنحافظ على قدرتنا بالذهاب إلى النوادي الليلية، وسيتعين علينا فقط إيجاد طريقة للقيام بذلك بشكل مختلف.

ويتميز تصميم "Evolve" بكونه يسمح للناس بالاحتفال معاً مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

Credit: Downtown Design

جسر مستقبلي

واستجابة للقيود المفروضة على الحركة بسبب فيروس كورونا، قام استديو "سيبل“ للتصميم بإنشاء "ممشى شارع التحلية"، وهو جسر يتألف من مستويين، ويربط مدينة جدة السعودية من الغرب إلى الشرق.

ويتم فصل المشاة عن راكبي الدراجات بألوان مختلفة. وتعد المنطقة الموجودة أسفل الجسر مخصصة للمساحات العامة، والمتاجر، وحدائق التزلج.

Credit: Downtown Design

مستقبل المطاعم

وقامت "Studio Toggle"، وهي شركة معمارية مقرها الكويت، بتقديم فكرة تصميم "Jellybean"، وهو عبارة عن حجرات قابلة للنفخ وتستخدم للحفاظ على التباعد الاجتماعي، بحيث يتم استخدامها لتغليف كل طاولة.

Credit: Downtown Design

مستقبل الأماكن العامة

ومن أجل استعادة جزء من حياتنا الطبيعية في الأماكن العامة وبالهواء الطلق، قدمت شركة طارق الخياط فكرة تُعرف باسم "Walk of Life"، وهي مساحة تستخدم الإشارات المرئية لتشجيع التباعد الاجتماعي، مع مراقبة حركة الناس.

Credit: Downtown Design

مسجد مستقبلي

وصُمم استوديو "بايس" في الكويت مسجداً مستوحى من الثقافة المحلية والهندسة المعمارية والعقيدة الإسلامية في المنطقة، حيث يفصل المصلون "مجازياً وجسدياً عن العالم الخارجي".

Credit: Downtown Design

منزل مستقبلي

وبعيداً عن المراكز الحضرية المكتظة بالسكان، صممت شركة "Middle East Architecture Network" منزلاً يعرف باسم "House 00"، وهو يقع على أعلى قمة في دولة الإمارات، أي جبل جيس، حيث صمم للاستمتاع بالعزلة، والهواء النقي، والمناظر الخلابة.

Credit: Downtown Design

منتجع مستقبلي

وإذا أردت أن تقضي إجازتك بعيداً عن ضجة المدينة، صمم استديو "AMA" في دولة الإمارات منتجع "Gaia" العائم، وهو مستوحى من تقنيات البناء الناشئة، مع الاعتماد على مبدأ الاستدامة.

وصُممت حجرات الضيوف بحيث تكون مدعومة بأعمدة مطبوعة ثلاثية الأبعاد، ما يسمح للحياة البحرية بالازدهار أسفلها.

Credit: Downtown Design

مستقبل المجتمع

واستلهم استوديو "جينسلر" ومقره في دبي فكرته من النسبة الكبيرة من مكب النفايات التي تأتي من هدم المباني. لذلك، صمم ما هو عبارة عن مجتمع مستدام مُصنع مسبقاً، ويعرف باسم "Living Volume"، حيث يتضمن وحدات سكنية، وتجارب بيع بالتجزئة، وتصميمات مكتبية مرنة.

Credit: Downtown Design

مستقبل التفاعل الاجتماعي

ومن أجل تشجيع التفاعل الاجتماعي، صممت شركة الهندسة المعمارية "RMJM" فكرة "Revival Gardens"، أي "إحياء الحدائق"، والتي تهدف إلى توفير مساحات مجتمعية نظيفة وصحية تعزز الرفاهية العقلية.

وتقول الشركة إن التصميم يمكن تعديله في المدن أو تكييفه للاستخدام المستقبلي عند انتهاء الوباء.