فستان شريهان بـ"ألف ليلة وليلة" للبيع في مزاد "لبيروت مع الحب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يشارك أشهر الفنانين والمصممين العالميين بالتبرع بقطع أزياء شهيرة من مقتنياتهم الخاصة للمزاد الخيري الذي تقيمه دار "سوذبيز" للمزادات بالتعاون مع مؤسسات خيرية لبنانية لدعم المتضررين إثر انفجار بيروت في 4 أغسطس/ آب الماضي.

وتحت شعار "لبيروت مع الحب"، تنظم دار "سوذبيز" للمزادات مزاداً خيرياً، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بالتعاون مع منظمتي "Creatives for Lebanon" و"Art for Beirut" وهما منظمتان غير ربحتين أنشأهما الشتات اللبناني في أعقاب الانفجار المأساوي الذي هز بيروت في 4 أغسطس/ آب الماضي، لإغاثة للمتضررين من أهل بيروت، فقاً للموقع الرسمي لدار "سوذبيز" للمزادات.

Sotheby’s is partnering with Creatives For Lebanon & @artforbeirut – two organisations created in the wake of the tragic blast – to raise funds for the people of Beirut. #ToBeirutWithLove comprises handpicked donations from leading artists & designers https://t.co/wIyax88QhU

ومن فستان ارتدته نجمة الاستعراض المصرية شيريهان في فوازير رمضان، إلى فستان ارتدته الممثلة الأمريكية إيما ستون بحفل توزيع جوائز الأوسكار، يضم المزاد الخيري مجموعة مختارة بعناية من التبرعات من أشهر الفنانين المعاصرين، ومصممي الأزياء، ومصممي المجوهرات، وفقاً للموقع الرسمي لدار "سوذبيز" للمزادات.

ومن المقرر أن يفتتح المزاد، الذي سيقام في لندن، بتاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول 2020 ويستمر حتى 15 من الشهر ذاته.

وستتقاسم خمس مؤسسات خيرية لبنانية، التي أقيمت على إثر انفجار بيروت، ريع المزاد الذي سيتم توزيعه على الجهات الأكثر تضرراً وحاجة، بالإضافة إلى دعم الشركات المحلية.

وتشمل المؤسسات الخيرية المختارة "نساند"، و"بيت البركة"، و"بيتنا بيتك"، التي ينصب تركيزها على إيواء العائلات النازحة، وإعادة تأهيل المنازل السكنية المتضررة.

كما تشمل "الفنار"، وهي منظمة خيرية تقدم الدعم لأصحاب المشاريع الاجتماعية والشركات الصغيرة، وكذلك جمعية "هاوس أوف كريسماس"، التي تساهم في الحفاظ على المباني الأثرية.

تفاصيل فستان شريهان من الحرير المطرز بأكمام طويلة وطيات وذيل ممتد Credit: Sotheby's

وتبرعت شريهان في المزاد الخيري بفستان من الحرير المطرز بأكمام طويلة وطيات وذيل ممتد من تصميمها وتنفيذ مصمم الأزياء السعودي عدنان أكبر. وكانت شريهان قد ارتدت الفستان خلال حلقات فوازير رمضان، فوازير "ألف ليلة وليلة" عام 1987، وفقا لموقع دار "سوذبيز" للمزادات.

وبحسب ما ورد بموقع دار "سوذبيز" للمزادات، استغرق العمل على فستان شريهان مدة 7 أشهر في مشغل المصمم السعودي عدنان أكبر، وهو مصنوع يدوياً بالكامل، ومغطى بتطريز معدني ذهبي ووردي، كما يتميز بنسيجه الحريري الأبيض المشغول مع درجات من اللون الأصفر.

ويُعرض فستان شريهان للبيع بالمزاد بمبلغ يقدر ما بين 18 إلى 25 ألف جنيه إسترليني، أي بين 24 و 33 ألف دولار أمريكي.

فستان الممثلة الأمريكية، إيما ستون، بتوقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، الذي أطلت به في حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السابع والثمانين، عام 2015 من بين القطع المعروضة للبيع بالمزاد Credit: Jason Merritt/Getty Images

ويعرض كذلك فستان إيما ستون، من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب، الذي ارتدته الممثلة الأمريكية الشهيرة على السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2015، للبيع بالمزاد بمبلغ يقدر ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه إسترليني، أي بين 26،500 إلى 39،800 دولار أمريكي.

سوار من الذهب من مجموعة مجموهرات "Damien Herst’s" صمم في عام 2013 Credit: Sotheby's

ويشمل المزاد الخيري أيضاً مجوهرات مميزة مثل سوار من الذهب من مجموعة مجموهرات "Damien Herst’s" صمم في عام 2013، ويتوقع أن يتراوح سعره بين 8 إلى 12 ألف جنيه إسترليني، أي بين 10،600 إلى 16،000 دولار أمريكي.

كما يعرض المزاد سترة تعود إلى المغني البريطاني، ميك جاغر، ارتداها خلال جولته الغنائية الأوروبية في عام 2017، وفقاً لموقع دار "سوذبيز" للمزادات.

ومن لبنان، يشمل المزاد أعمال فنية أخرى مثل أعمال المصور اللبناني فؤاد الخوري، ولوحة الرسامة اللبنانية الرائدة في الفن التشكيلي، هوغيت كالان، وفقاً لموقع دار "سوذبيز" للمزادات.