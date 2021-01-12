ألقوا نظرة على المدن العمودية التي قد نعيش فيها بالمستقبل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في المستقبل، قد تكون الحياة مختلفة عما نعرفه اليوم. وقد يكون العيش في مدن أفقية ترتفع عن الأرض آلاف الأمتار، هو الأمر الطبيعي.

وعبر مشروع مفاهيمي يُدعى "THE LINK"، قد تتوفر للبشرية طريقة للازدهار، وحلاً للعديد من المشاكل التي تعاني منها الكرة الأرضية اليوم.

ستكون المدن كما نعرفها شيئاً من الماضي

صورة تخيلية لمشروع "THE LINK". Credit: Courtesy of LUCA CURCI ARCHITECTS

وسعى المهندس المعماري والمخطط الحضري، لوكا كورتشي، للعمل على المدن العمودية للعديد من الأسباب، ومنها تأثير المدن الضار على البيئة، والزحف العمراني، والكثافة السكانية، وفقاً لما قاله في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

ويعيش أكثر من نصف سكان العالم (55%)، في المدن اليوم، وهي تمثل حوالي 75% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019.

يهدف المشروع لحل العديد من المشاكل التي تواجهها البشرية. Credit: Courtesy of LUCA CURCI ARCHITECTS

ولذلك، يهدف مشروع "The Link" إلى "مواجهة تحدي الكثافة السكانية خلال الجمع بين التوسع الرأسي والابتكار الاقتصادي بنجاح"، وفقاً لكورتشي.

ويمكن لتصميم كورتشي أن يستوعب 200 ألف شخص في الطوابق الذي يبلغ عددها 300، ويصل طول هذه المدينة العمودية إلى 1،200 متر.

صُمم المشروع على يد شركة "LUCA CURCI ARCHITECTS". Credit: Courtesy of LUCA CURCI ARCHITECTS

ويتكون المشروع من 4 أبراج رئيسية تزدخر بالنباتات، وتتصل ببعضها البعض، مع وجود تهوية وإضاءة طبيعية في جميع مستوياتها.

أشبه بأدغال شاهقة

يتكون المشروع من 4 أبراج رئيسية تتصل ببعضها البعض. Credit: Courtesy of LUCA CURCI ARCHITECTS

وتعتمد تصاميم شركة "LUCA CURCI ARCHITECTS"، التي أسسها كورتشي في 2006، بشكل أساسي على العلاقة بين الإنسان والبيئة، ويمكن رؤية ذلك من خلال الصور التخيلية لـ"THE LINK" التي تُظهر أبراجاً مثيرة للإعجاب تفيض بالأشجار والنباتات.

يُعد المشروع مستداماً، وهو يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي أيضاً. Credit: Courtesy of LUCA CURCI ARCHITECTS

ويهدف التشجير الكثيف إلى "تقليل درجات الحرارة الداخلية والخارجية، وامتصاص ثاني أكسيد الكربون والغبار، مع إنتاج الأكسجين لهواء أنظف"، وفقاً لكورتشي.

وما يساهم في جعل المشروع مستداماً أيضاً هو استغلاله لموارد الطاقة المتجددة، مثل الرياح، والطاقة الشمسية.

وإلى جانب ذلك، يحرص المشروع على إنتاج الغذاء والزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى اتباع سياسة "صفر نفايات".

تستطيع هذه المدينة العمودية استيعاب 200 ألف شخص. Credit: Courtesy of LUCA CURCI ARCHITECTS

ويرى كورتشي أن بعض المناطق التي تعاني من الازدحام، مثل الهند، والولايات المتحدة، والصين، وبعض المدن الجديدة في الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، قد تستفيد من مشاريع مثل "THE LINK".