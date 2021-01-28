ديمي مور تطل بشكل مفاجئ خلال عرض أزياء..وهذا ما ارتدته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ظهرت الممثلة الأمريكية ديمي مور بشكل مفاجئ لها على مدرج الأزياء، يوم الأربعاء، عندما افتتحت عرض "فيندي" الافتراضي للأزياء الراقية، في أسبوع الموضة بباريس.

وارتدت مور بدلة حريرية سوداء مكشوفة على الكتفين، مع بنطال واسع، وأقراط جريئة، وحقيبة صغيرة تحملها بيدها.

وفي وقت لاحق، تحدثت الممثلة عبر "إنستغرام" عن هذه اللحظة، قائلة إنها "تحقق حلم المراهقة".

Credit: Credit: Stephane de Sakutin/AFP/Getty Images

وكان العرض بمثابة الظهور الأول للمصمم كيم جونز، الذي قدم مجموعته الأولى لـ"فيندي"، منذ انضمامه إلى العلامة التجارية في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتم الكشف عن مجموعته لربيع وصيف 2021، التي استلهمت من المنحوتات الرخامية الباروكية عبر مقطع فيديو مسجل.

وعلى أنغام موسيقية للملحن ماكس ريختر، سارت العارضات عبر المتاهة المضاءة في قصر برونجنيارت التاريخي، قبل جلوسهن في صناديق شفافة، تأخذ شكل حرف "F" مزدوج، الذي يعكس اسم العلامة التجارية.

وكتب جونز على "إنستغرام" بعد العرض: "شكراً للطاقم الذي ساهم في تحقيق هذا، إنهم أصدقاء وعائلة.. أحبكم جميعاً".

ورغم أن مور تعرف بأناقتها وظهورها على أغلفة مجلات الموضة مثل "هاربرز بازار"، إلا أن عرضها يوم الأربعاء كان الأول من نوعه على المدرج.

ويأتي ذلك بعد أشهر قليلة من ظهورها في مقطع فيديو لعلامة ريانا للملابس الداخلية "Savage x Fenty"، حيث شوهدت في ثوب أسود.

Credit: Credit: Stephane de Sakutin/AFP/Getty Imagane

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ترتدي فيها الممثلة الهوليودية من تصاميم جونز.

وعرضت مور سابقاً الأزياء لـ"ديور"، حيث عمل جونز أيضاً كمدير إبداعي للرجال، بمناسبة إطلاق كتاب مصور لإطلالات لامعة، احتفالاً بعامه الأول في العلامة التجارية الفرنسية، والذي صدر في أكتوبر/ تشرين الثاني 2019.

ومع قيود "كوفيد-19" التي تحد من السفر، وجدت العلامات التجارية طرقاً جديدة لعرض إبداعاتها.

وكانت "فيندي" واحدة من العلامات التي قدمت مجموعاتها عبر الإنترنت، كجزء من أسبوع تصاميم الأزياء الراقية هذا العام. وتستمر عروض ربيع وصيف 2021 من 25 يناير/ كانون الثاني إلى 28 يناير/ كانون الثاني.