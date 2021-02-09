عرضه أقل من مترين.. أضيق منزل في لندن يعرض للبيع مقابل 1.3 مليون دولار

كريمة مخفوقة وكرز وذبابة و"درون".. ما قصة هذا التمثال في لندن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعرض منزل وُصف بأنه قد يكون "المنزل الأصغر في لندن" للبيع مقابل 950 ألف جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار).

ويبلغ عرض العقار المكون من خمسة طوابق 6 أقدام فقط (حوالي 1.8 متر)، وتبلغ مساحته 1،034 قدماً مربعاً، وكان في السابق متجراً للقبعات، وفقاً لوكيل العقارات "Winkworth"، الذي يقوم بتسويقه.

ويقع المنزل في منطقة شيباردز بوش غرب لندن، وتم تحويله في الأصل من قبل مصور الأزياء يورجين تيلر، وفقاً لبيان صادر عن "Winkworth"، وهو يتميز بحوض استحمام أصلي على طراز النمط الفني "Art Deco".

يُعرض هذا المنزل في لندن للبيع مقابل 1.3 مليون دولار. Credit: Winkworth

وقال وكيل العقارات من "Winkworth" الذي يتولى عملية البيع، ديفيد مايرز: "إنه غريب وساحر، وهو رائع للترفيه"، مضيفاً أن من شأنه جذب شخصاً يشعر بأن هناك ما هو أهم في الحياة من مجرد منزل يتميز بغرفتين بالطابق العلوي، وغرفتين بالطابق السفلي، وفقاً لما قاله.

وأضاف مايرز: "لقد بدأ (المنزل) حياته كمتجر للقبعات، ثم حُول من قبل مصور أزياء، إلى بيت فائق للمصممين".

يقع المنزل في غرب لندن. Credit: Winkworth

ويتضمن الطابق السفلي مطبخ، وغرفة طعام، وأبواب زجاجية مزدوجة الارتفاع تؤدي إلى حديقة في الفناء، بينما يضم الطابق الأول غرفة استقبال.

ويحتوي الطابق الثالث على حمام، وغرفة للملابس، وغرفة للاستحمام.

وتوجد غرفة النوم الرئيسية في الجزء العلوي من المنزل.

يتكون المنزل من 5 طوابق. Credit: Winkworth

ووفقاً لـ"Winkworth"، يتميز التصميم الداخلي للمنزل "بنهج مفصل خاص بيختٍ فاخر، ما يجعله يحقق أقصى استفادة من المساحات الصغيرة".

وقد يكون هذا المنزل الضيق شيئاً غريباً في لندن، ولكن المنازل الضيقة بشكل غير اعتيادي كانت منذ فترة طويلة عنصراً أساسياً في البلدان التي يتم فيها فرض ضرائب على قطعة الأرض وفقاً للعرض، مثل فيتنام وهولندا. وقد أثبتت اليابان نفسها كرائدة في هذا المجال.

ورغم أن سعره البالغ 1.3 مليون دولار يعني أن المنزل ليس خياراً رخيصاً، إلا أن المنازل الصغيرة تحظى بشعبية متزايدة، إذ يستجيب المهندسون المعماريون لتكاليف المعيشة المرتفعة، والكثافة الحضرية المتزايدة، و الاهتمام الأكبر بتقليص الحجم وتبسيط الأشخاص لحياتهم.