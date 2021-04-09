دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض بطاقة بريدية كتبها أحد أفراد طاقم سفينة "آر إم إس تيتانيك"، قبل أسابيع قليلة من غرقها، للبيع بمزاد، وقد تحقق مبلغ 15،000 دولار.

وكتب جاك فيليبس، كبير مشغلي اللاسلكي على متن السفينة، البطاقة البريدية في مارس/ آذار من عام 1912 إلى شقيقته إلسي، أثناء وجوده في ميناء بلفاست أيرلندا، حيث تم بناء سفينة "تيتانيك".

Credit: Credit: Courtesy RR Auction

واكتمل بناء السفينة في نهاية شهر مارس/ آذار، وغادرت الميناء بتاريخ 2 أبريل/ نيسان عام 1912.

وتحتوي المراسلات، المكتوبة على بطاقة بريدية مقاس 5.5 بوصة في 3.5 بوصة، على صورة لسفينة "تيتانيك" خلال مراحل بنائها بالإضافة إلى ختم بريد في بلفاست.

تحتوي البطاقة البريدية على صورة تيتانيك في مدينة بلفاست Credit: Credit: Courtesy RR Auction

وتقرأ البطاقة : "مشغول جدًا بالعمل في وقت متأخر. آمل أن أغادر يوم الاثنين وأصل إلى سوتون (ساوثهامبتون) بعد ظهر الأربعاء. أتمنى أن تكونٍٍ بخير."

تنتهي الرسالة بعبارة "مع حبي، جاك".

وقال بوبي ليفينغستون، نائب الرئيس التنفيذي لمزاد "RR"، وهو دار مزادات مقره بوسطن، والذي يعرض البطاقة للبيع: "غالبًا ما اختار فيليبس البطاقات البريدية التي تصور السفينة التي خدم على متنها".

وأوضح ليفينغستون في بيان أنه وفقاً للبحث الي أجرته دار المزادات، فإن "خمسة فقط من 300 بطاقة بريدية احتفظت بها إلسي لها أي علاقة بسفينة تيانيك، واثنتان فقط أظهرت السفينة كصورة أمامية مما يجعل هذه البطاقة بمثابة مثال نادر بشكل استثنائي."

وأشار ليفينجستون إلى أن فيليبس يعد بمثابة "بطل منسي أنقذ العديد من الأرواح عندما بدأت سفينة تيتانيك في الغرق، إذ عمل بلا كلل لإرسال رسائل الاستغاثة إلى السفن الأخرى لتجنيد مساعدتهم في إنقاذ الركاب والطاقم".

وفي ليلة 14 أبريل/ نيسان 1912، في شمال المحيط الأطلسي، اصطدمت سفينة تيتانيك بجبل جليدي أدى إلى مقتل أكثر من 1،500 من الراكب والطاقم. وفقاً لما ذكره دار مزاد RR، تخلى فيليبس،والذي كان يبلغ من العمر 25 عاماً، عن السفينة حيث غمرت المياه قدميه. وانتهى به الأمر على قارب نجاة مقلوب وقابل للانهيار، حيث لقي حتفه بسبب التعرض للبرد القارس.

ومن من المقرر إغلاق مزاد بطاقة البريدية في 14 أبريل/ نيسان الجاري. وتقول دار "مزاد RR" إن البطاقة البريدية من المقدر أن تصل قيمتها إلى 15،000 دولار.

وهذه ليست أول عملية بيع لآثار تيتانيك. ففي عام 2015، تم بيع قائمة غداء من مقصورة الدرجة الأولى من السفينة الفاخرة في مزاد علني مقابل 88،000 دولار إلى جانب رسالة إلى رجل يُزعم أنه قدم رشوة لطاقم قارب نجاة للابتعاد عن السفينة بدلاً من إنقاذ المزيد من الأشخاص مقابل 7،500 دولار.