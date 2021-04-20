دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للوحة معلقة بمكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأمر الذي أثار تساؤلات وتكهنات عما هي ومن الفنان الذي يقف خلفها.

سمو #ولي_العهد يلتقي مبعوث رئيس وزراء #بريطانيا، ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وفرص تعزيزها إلى جانب مناقشة الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. #واس https://t.co/eMEpfDcyeF

صور اللوحة برزت خلال استقبال ولي العهد السعودي لمبعوث رئيس وزراء بريطانيا، الاثنين، حيث استعرض معه "العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها إلى جانب مناقشة الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

فيديو | الفنانة التشكيلية "وداد الأحمدي" تحكي قصة وصول لوحتها الفنية إلى مكتب #ولي_العهد #الراصد https://t.co/m7UiNi8le1

وتعود اللوحة لريشة الفنانة التشكيلية السعودية، وداد الاحمدي التي روت بمقابلة على قناة الإخبارية السعودية قصة اللوحة وكيف وصلت لمكتب الأمير محمد بن سلمان، حيث قالت: "قبل شهرين كان معرضي الشخصي الأول في الأول من فبراير وهذا العمل كان من ضمن مجموعة من الأعمال التي اقتناها مكتب صاحب السمو والحمد لله المعرض كان نجاحه باهر جدا.."

وأضافت: "صاحب السمو الملكي دائما له عبارات يرددها ودائما يدعم الفن والفنانين وخصوصا أنه صاحب مشروع مسك الذي دعم فيه الشباب ودعم فيه الكثير من الفنانين واحنا شايفين أصداءه الحمد لله في جميع أنحاء المملكة، الحمد لله أن عندنا قائد شاب يدعم الفنانين لدرجة أنم توصل أعمالنا لهذا المستوى.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا العمل:

@naifco اليوم شاهدنا لوحة فنية لفنانة سعودية في مكتب ولي العهد، والان نشاهد حفل تكريم لمثقفي الوطن. هذا الاحتفاء الرائع بالمواهب السعودية يستحق شكر جزيل لوزارة الثقافة @MOCSaudi ورأس الهرم معالي الوزير @BadrFAlSaud https://t.co/6daLURCUkv

لدعم ابناء وبنات الوطن المبدعين .. لوحة جديدة لفنانة تشكيلية سعودية في مكتب ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان اللوحة للفنانة وداد الأحمدي ، وظهرت أثناء استقبال ولي العهد لمبعوث رئيس الوزراء البريطاني في مكتبه بـ #جدة. #العربية https://t.co/yCrm5SefTU