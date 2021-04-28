الأسلوب الفريد للأميرة ديانا.. هذه بعض من أشهر لحظات الموضة لديها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيُعرض فستان زفاف الأميرة الراحلة ديانا أمام جمهور في قصر كنسينغتون في المملكة المتحدة، بعد أن وافق الأميران ويليام وهاري، أي ابنيها، على إعارته.

وارتدت الأميرة ديانا الفستان الشهير، الذي يتميز بقطعة خلفية ممتدة (تراين) يبلغ طولها 25 قدماً، وهي الأطول في التاريخ الملكي، في حفل زفافها عام 1981 على الأمير تشارلز في كاتدرائية سانت بول في لندن.

وقريباً، سيتمكن الجمهور من مشاهدة الفستان ابتداءً من شهر يونيو/ حزيران المقبل في المقر الملكي في غرب لندن، حيث عاشت ديانا.

ويتزين الفستان، الذي صممه ديفيد وإليزابيث ايمانويل، بالترتر المرصع على طول القطعة الخلفية الممتدة، وقماش دانتيل كاريكماكروس العتيق، والذي كان في الأصل ملكاً للملكة ماري، جدة أم الأمير تشارلز.

صورة للأميرة ديانا وهي ترتدي الفستان يوم زفافها عام 1981 Credit: Fox Photos/Hulton Royals Collection/Getty Images

وقالت مؤسسة القصور الملكية التاريخية، وهي مؤسسة خيرية مستقلة تدير بعض القصور الملكية غير المأهولة في المملكة المتحدة، أثناء إعلانها عن المعرض يوم الاثنين إن "خط العنق المجوف بلطف والأكمام الكبيرة المنتفخة المزينة بربطات وكشكشة عميقة من قماش التفتا، هو أسلوب شاع من قبل الأميرة في أوائل الثمانينيات".

وأوضحت المؤسسة أن مُلكية الفستان انتقلت للأميرين وليام وهاري، وهما قاما بإعارته إلى القصر لعرضه.

وأضافت المؤسسة أن الفستان سيُعرض في قصر كنسينغتون لأول مرة منذ 25 عاماً.

ويلقي المعرض الذي يحمل اسم "Royal Style in the Making" (النمط الملكي قيد التصنيع)، الضوء على العلاقة بين المصممين وعملائهم من العائلة المالكة.

كما سيشهد المعرض أيضاً قطعة نادرة نجت من ثوب تتويج إليزابيث، والدة الملكة إليزابيث الثانية وزوجة الملك جورج السادس عام 1937.

سيعرض الفستان ابتداءً من يونيو/ حزيران المقبل Credit: Credit: Royal Collection Trust

وكانت اختيارات ديانا للأزياء محط اهتمام كبير من قبل محبيها ووسائل الإعلام أثناء وبعد زواجها من الأمير تشارلز، مع فستان زفافها المتقن الذي أذهل المهووسين بأخبار العائلة الملكيّة البريطانية في عام 1981.

وتم طرح بعض فساتين ديانا للبيع بالمزاد العلني، بما في ذلك ثوب مخصص للحفلات شبيه بأزياء ديزني.

وفي شهر مارس/ آذار الماضي، ارتدت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، سوار ديانا خلال مقابلتها مع أوبرا وينفري.