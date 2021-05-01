دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبحت ممارسة ألعاب الفيديو أكثر فخامة، إذ طُرح جهاز "Nintendo Wii" (نينتندو وي) مطلي بالذهب، ومصنوع لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، للبيع على موقع "إيباي".

ولكنك قد تحتاج إلى التخلي عن 300 ألف دولار إذا كنت ترغب في اللعب بأسلوب يناسب شخص ملكي.

وصُنعت وحدة التحكم الخاصة هذه في عام 2009 من قبل علامة "THQ" التجارية الخاصة للأجهزة، والتي لم تعد موجودة الآن، وفقاً لما قاله البائع، دوني فيلراب، لـCNN الخميس.

وأصبحت حدة تحكم "نينتندو" مطلية بالذهب معروضة للبيع. Credit: Courtesy Donny Fillerup/consolevariations.com

وأُرسلت وحدة التحكم إلى الملكة كحيلة تسويقية، ولكنها أُعيدت إلى الشركة بعد رفض طاقم إليزابيث الثانية لها، بحسب ما ذكره.

وتقدمت "THQ" لاحقاً بطلب للإفلاس، وقام مشتري خاص بشراء مخزونها من الأجهزة، بما في ذلك جهاز "Wii" الذهبي، بحسب ما أضافه فيلراب الذي استحوذ على وحدة التحكم في عام 2017.

قد تحتاج إلى التخلي عن 300 ألف دولار من أجل وحدة التحكم هذه. Credit: Courtesy Donny Fillerup/consolevariations.com

وقال فيلراب، الذي يعيش في هولندا، ويدير قاعدة بيانات لوحدات التحكم على الإنترنت تُدعى "Console Variations"، إن الخبراء قدّروا أن سعر وحدة التحكم يصل إلى مليون دولار.

وأكد فيلراب، الذي يبلغ من العمر 32 عاماً، لـCNN: "لا أريد أن أكون جشعاً لتلك الدرجة".

الملكة إليزابيث الثانية تجلس لالتقاط صورة عشية عيد الميلاد في عام 2018. Credit: WPA Pool/Getty Images Europe/Getty Images

ورفض فيلراب الكشف عن المبلغ الذي دفعه مقابل وحدة التحكم قبل 4 أعوام لـCNN.

وتلقى فيلراب حتى الآن العديد من العروض المكونة من 5 أرقام، ولكنه ليس في عجلة من أمره للبيع.

أُرسلت وحدة التحكم في الأصل إلى الملكة إليزابيث الثانية. Credit: Courtesy Donny Fillerup/consolevariations.com

وقال فيلراب: "أريد أن أحصل على مكاني الخاص"، مضيفاً أنه سيكون قادراً على شراء شقة صغيرة إذا بيعت وحدة التحكم بالسعر المحدد في القائمة.

وتعمل وحدة التحكم، وهي في حالة جيدة بشكل عام، وفقاً للقائمة.

وسُلّط الضوء على قصة جهاز "Wii" الذهبي على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام في مايو/أيار من عام 2009 عندما قدمته "THQ" إلى الملكة.

وكان يُعتقد أن الجهاز اختفى، ولكنه ظهر مجدداً في أعين الجمهور في عام 2019 مع موجة من التغطية بين منصات الإعلام الخاصة بالألعاب.

وقال فيلراب لـCNN إن الجهاز يُعد واحداً من بين 350 وحدة تحكم في مجموعته، والتي تتضمن نماذج "نينتندو" الأولية النادرة.

وأطلقت "نينتندو" وحدة التحكم "Wii" في عام 2006، وباعت أكثر من 101 مليون وحدة منها، بحسب ما ذكره الشركة.

وأوقفت الشركة إصدار "Wii" في عام 2013.