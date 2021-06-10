بينها قناع ذهبي عمره 3000 عام.. العثور على قطع أثرية نادرة في الصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصبحت لفيفة نادرة من القرن الثامن عشر واحدة من أغلى الأعمال الفنية الصينية، التي تُباع في المزاد على الإطلاق.

وبلغت قيمة العمل الفني، الذي يبلغ طوله 61 قدماً، 414 مليون يوان، أي حوالي 65 مليون دولار، عند بيعه بالمزاد في بكين يوم الأحد.

وهذه اللفيفة هي من أنامل شو يانغ، الذي جنده الإمبراطور تشيان لونغ كرسام للبلاط الملكي في خمسينيات القرن الثامن عشر.

وتصور اللفيفة مشاهد من بكين في أعقاب الحملات العسكرية لتوطيد قوة الإمبراطور في غرب الصين، وهي صراعات ستشكل لاحقاً جزءاً مما يسمى بـ "الحملات العشر الكبرى".

تحتوي اللفيفة على صور لمبانٍ مختلفة في قلب بكين الإمبراطورية Credit: Courtesy of Poly Auction

ورغم أن العمل الفني غالباً ما يحمل عنوان "تسوية المناطق الغربية وتقديم السجناء"، إلا أنه سمي ببساطة بالاسم الإنجليزي "الشكل" من قبل "Poly Auction"، أي دار المزادات في بكين التي تقف وراء عملية البيع.

ويبدأ الرسم المفصل على اللفيفة عند بوابة تشنغيانغ في بكين ويمر عبر ميدان "تيانانمين"، حيث يصور الرسم وقوف سكان المدينة إلى جانب صفوف من الحراس وحاملي الأعلام.

وتم تكليف هذا العمل الفني من قبل إمبراطور تشيان لونغ للاحتفال بنجاحه في قمع الانتفاضات المختلفة، بما في ذلك تدميره لـ "خانات دزونغار"، وهي إمبراطورية بدوية غطت ذات يوم أجزاء من آسيا الوسطى ومنطقة شينجيانغ الصينية الحالية.

يبلغ طول اللفيفة المفصلة 61 قدماً Credit: Courtesy of Poly Auction

وبحسب وسائل الإعلام الحكومية، حطمت اللفيفة الرقم القياسي في المزاد للفن الصيني الكلاسيكي عندما بيعت مقابل 134 مليون يوان، أي 21 مليون دولار، في عام 2009.

وأكد متحدث باسم دار "Poly Auction" للمزادات أن هذا العمل الفني هو الآن ثالث أغلى عمل صيني كلاسيكي يتم عرضه للبيع على الإطلاق.

تصور اللفيفة مشهداً في بكين في أعقاب الحملات العسكرية في غرب الصين. Credit: Courtesy of Poly Auction

ونشأ الرسام وراء هذا العمل الفني، شو، في سوتشو، وهي مدينة تقع غرب شنغهاي، وكان معروفاً بتصويره لحظات مهمة في التاريخ الإمبراطوري، وكذلك الحياة الحضرية في الصين، على الرغم من تأثر إحساسه بالفن الأوروبي من حيث المنظور والتشكيل.

وتحتوي المجموعة الدائمة لمتحف متروبوليتان للفنون على بعض من 12 لفيفة من أعمال شو والتي رسمها للاحتفال بإحدى جولات الإمبراطور تشيان لونغ الشهيرة في جنوب الصين.