فيراري تكشف النقاب عن أول مجموعة أزياء خاصة بها.. كيف تبدو؟

سيارات فيراري هذه بيعت كلياً قبل إطلاقها مقابل 2.2 مليون دولار للواحدة.. ما سرّها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طرحت "فيراري" أول مجموعة أزياء خاصة بها، حيث تُقدم لمحبي سياراتها الخارقة لمسة من "الأزياء الراقية"، ضمن مجموعة من الملابس العصرية.

ويمثل هذا الإطلاق خطوة رئيسية في استراتيجية العلامة التجارية الجديدة لشركة "فيراري"، وهي واحدة من أكبر استثماراتها خارج مجال صناعة السيارات، إذ تريد الشركة تحقيق حوالي 10٪ من الأرباح في مدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات.

وتشمل خطط "فيراري" مطعمًا في مسقط رأسها ببلدة مارانيلو، شمال إيطاليا، لتوسيع علامتها التجارية أيضًا، مع الشيف ماسيمو بوتورا الحائز على نجمة ميشلان.

وأشرف على عرض الأزياء، المدير الإبداعي ومصمم "أرماني" السابق، روكو إيانوني، في مصنع فيراري في مارانيلو، مع منصة عرض على خط التجميع لسيارات الحصان الجامح بمحرك "V12"، مثل سيارة "812 Competizione" الجديدة.

وقال إيانوني، الذي يبلغ من العمر 37 عامًا: "نريد جذب الشباب والنساء.. هدفنا ليس فقط أولئك الذين يشترون سيارة فيراري، ولكن أيضًا أولئك الذين لديهم وعي بالعلامة التجارية وقيمتها".

وأوضح إيانوني، وهو من مواليد كالابريا في جنوب إيطاليا، أنه عمل بجد على الأقمشة، بما في ذلك النايلون والحرير، مع وجود نقش مطبوع من أيقونات "فيراري".

وأشار إلى أن "معظمها من الأقمشة عالية الجودة، ولكن مع لمسة من الأزياء الراقية".

وتم تصميم 80٪ من الأزياء لجذب كل من النساء والرجال، بأحجام متنوعة من XXXS إلى XXXL.

عارضة أزياء تسير على المدرج في مصنع "فيراري" في مارانيلو بإيطاليا يوم الأحد. Credit: Credit: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

ولفت إيانوني إلى أن "فيراري ليست أبدًا شركة من الماضي، فهي دائمًا على استعداد لاغتنام روح الحاضر والنظر إلى المستقبل".

وتتراوح الأسعار بين حوالي 200 يورو، أي 242.12 دولارًا لقمصان الـ"t-shirt". وتصل المعاطف عالية الجودة إلى حوالي 3 آلاف يورو، أي 3638 دولارًا.

وبالطبع، ستستمر الشركة في بيع القبعات والأكواب والقمصان التي يحبها المشجعون في "الفورمولا 1".

وقال نيكولا بواري، كبير مسؤولي تنويع العلامات التجارية في "فيراري": "عرضنا سيحافظ على ذوق مشتري السيارات والداعمين لها".

وستتوفر مجموعة أزياء فيراري بشكل أساسي عبر الإنترنت، والمتاجر الرسمية للشركة في مارانيلو، وميلانو، وروما، بينما من المقرر افتتاح متاجر أخرى في لوس أنجلوس وميامي هذا العام، والصين في عام 2022.

وأوضح بواري أن مجموعة "فيراري" الفاخرة سيتم توسيعها لاحقًا لتشمل الإكسسوارات.

نظرة على أول مجموعة أزياء في الشركة المصنعة للسيارة Credit: Credit: Antonio Calanni/AP

وتأتي المجموعة بعد أيام فقط من تعيين "فيراري" بينيديتو فيجنا في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، وهو عالم الفيزياء الذي أمضى 26 عامًا في صناعة أشباه الموصلات، ومن المتوقع أن يقود فيراري إلى عصر السيارات الكهربائية.

وقال بواري: "لا شيء يتغير في استراتيجيتنا، فالهدف هو الوصول إلى جمهور أوسع، وخاصة الشباب والنساء، وهو أمر وسائطي لعملنا الأساسي".