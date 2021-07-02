"مقاعد الحب" العشرة.. إيكيا تكشف عن أرائك مستوحاة من مجتمع المثليين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفعت شركة إيكيا في كندا نقابها عن سلسلة من الأرائك الملونة المستوحاة من أعلام الفخر المختلفة، بما في ذلك تلك التي تمثل مجتمعات المتحولين جنسيًا وغير ثنائيي الجنس واللاجنسيين.

وتم إنشاء "مقاعد الحب" العشرة احتفالًا بشهر الفخر، من قبل أربعة مصممين من مجتمع مثلي الجنس، حيث تشمل نقوشًا ملونة وزهورًا اصطناعية.

ووصفت إيكيا الأرائك بأنها "منصة للاحتفال بالهوية ومشاركة قصص الحب".

ورغم أن التصميمات اللافتة للنظر قد تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، إلا أنها لاقت مشاركة واسعة عبر الإنترنت في الأيام الأخيرة.

وبينما تم الاحتفال بالأرائك على نطاق واسع، أثار البعض جدلًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وكتب أحد مستخدمي تويتر: "أنا أحب وأكره هذه الأريكة.. الكلمات هي الجزء الأقل تفضيلًا لدي. إنها غريبة وتجعلك تفكر برهاب ازدواجية الميل الجنسي، في حين أن الأرائك الأخرى جميلة".

واستوحي نص الأريكة من عمل الشاعر بريان لانيجان، الذي شرح عبر "تويتر" معناها، قائلًآ إنها نشأت من قصيدة كتبها وهو يبلغ من العمر 15 عامًا عن "محو ازدواجية التوجه الجنسي الذي مررت مع شريك سابق وآخرين".

Credit: Credit: IKEA Canada

وأضاف أن الأيدي كانت "تهدف إلى تمثيل رد فعل الجمهور، وخاصة أولئك الأشخاص مزدوجي الميول الجنسية الذين يقتربون مني بعد العروض ويشاركونني قصتهم".

وتضمنت التصميمات الأخرى أريكة تستند إلى علم آخر، يعرف باسم "Progress"، وهو شكل مختلف عن علم قوس قزح الأكثر شيوعًا، والذي يتميز بمئات من الزهور الاصطناعية.

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وكجزء من حملة إيكيا، جلس أفراد من جميع المجتمعات الممثلة على أرائكهم وهم يروون قصصهم الشخصية للكاميرا.

ولم تعلن الشركة عن خطط لبيع الأرائك، رغم أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أبدوا اهتمامًا بشرائها. وفي الوقت الحالي، يتم عرض الأرائك في متاجر مختارة لإيكيا بكندا.