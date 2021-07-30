مصورة تعكس طاقة وطموح فرق الطبول النسائية في جنوب أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تقول مصورة البورتريه أليس مان، وهي من جنوب أفريقيا، إن الصور تلعب دورًا قويًا في تشكيل طريقة تفكيرنا. لذلك، يعد تمثيل مواضيعها بطريقة إيجابية أمرًا محوريًا في عملها.

وأوضحت مان: "غالبًا ما يتم عرض النساء في جنوب أفريقيا، وخاصة الشابات، بطريقة غير متمكنة تمامًا".

ومن عام 2017 إلى عام 2020، سافرت مان عبر جنوب أفريقيا لإنشاء سلسلة فوتوغرافية تحتفي بتطلعات وتمكين الجيل القادم من نساء جنوب أفريقيا.

Credit: Alice Mann

وتوثق هذه السلسلة فرق الطبول المدرسية، التي تصل أحيانًا إلى 50 فردًا، ويشارك فيها فتيات مبتسمات يرتدين فساتين مزينة وأحذية رعاة البقر البيضاء وقبعات تذكرنا بالجيش الاحتفالي.

وتؤدي الفرق، التي تعرف باسم "Drummies"، عروضاً راقصة منظمة بإتقان، كما تتنافس بين بعضها في مسابقات إقليمية.

وتأمل مان حاليًا جمع هذه الصور في كتاب خاص.

Credit: Alice Mann

نشأت مان البالغة من العمر 29 عامًا في كيب تاون، حيث درست في مدرسة "ميكايليس" للفنون الجميلة. ورغم رغبتها في التخصص بالرسم، إلا أن أساتذتها قد أقنعوها بالتسجيل في دورة التصوير الفوتوغرافي.

وقالت: "لقد وقعت بالفعل في حب التصوير الفوتوغرافي خلال السنوات اللاحقة".

وأضافت مان: "كيف ينظر الناس إلى جنوب أفريقيا، والكثير من البلدان الأفريقية بشكل عام، أعتقد أن هناك الكثير من الصور النمطية السلبية للغاية، وخاصة لغة التصوير الوثائقي يمكن أن تكون عنيفة.. أعتقد أنه كان من المهم حقًا بالنسبة لي إنشاء صور إنسانية للغاية".

Credit: Alice Mann

وفي عام 2017، كانت تعمل مان على مشروع يستكشف قوة الملابس لترسيخ حس المجتمع، عندما لفتت الصفحة الأولى لإحدى الصحف المحلية انتباهها، حيث عرضت صورة لفريق كبير من الطبول يرتدون أزياء جميلة.

وتأثرت مان بفرق "Drummies" إلى درجة أنها حولت هذه الفكرة إلى مشروعها الخاص.

وقالت: "أدركت بسرعة أنه بمجرد ارتداء الزي الرسمي كانت هناك لحظة تحول".

وأضاف مان: "الزي الرسمي هو علامة بصرية على انتمائهن إلى الفريق، وكونهن يعزفن الطبول، فهذا بمثابة تكريم كبير".

Credit: Alice Mann

وتتراوح أعمار أعضاء الفرق عادة من خمسة إلى 18 عامًا، وتتدرب الفتيات الصغيرات جدًا ويؤدين مع الفتيات الأكبر سنًا.

وتقول مان إن الفرق تتدرب ثلاث مرات على الأقل خلال الأسبوع الدراسي، وأيضًا في عطلات نهاية الأسبوع، عادةً لمدة ثلاث ساعات في كل مرة.

Credit: Alice Mann

وتعتقد مان أن الانضمام إلى فريق طبول كبير هو إحدى الطرق التي يمكن للفتيات من خلالها إنشاء مساحة مستقلة لأنفسهن في الأنظمة الأبوية التي لا تزال سارية في جنوب أفريقيا.

Credit: Alice Mann

وقالت مان: "بعض الفتيات يبدأن خجولات في البداية، ويصبحن شابات نشيطات، وإيجابيات للغاية، وجذابات، وصاخبات.. كان من الرائع حقًا رؤية ذلك - الشعور بالانتماء".

وأوضحت مان: "من الواضح أنهن يردن الفوز لكنهن يدعمن الفرق الأخرى بشدة.. هناك أخوية إلى حد كبير".

Credit: Alice Mann

وفي عام 2018، حصلت مان على جائزة Lensculture للمصور الفوتوغرافي الناشئ عن سلسلة "Drummies"، والمركز الأول في جائزة Taylor Wessing للبورتريه.

وتجمع حاليًا الأموال لنشر كتاب الصور "Drummies".

وقالت مان: "من المهم جدًا بالنسبة لي أن أظهر الناس بطريقة قوية للغاية.. عدم إظهار الشابات كضحايا لظروفهن بل شابات مذهلات لديهن قوة لفعل أي شيء".