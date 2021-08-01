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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المقرر بيع زي طيار تابع لسلاح الجو الملكي من زمن الحرب العالمية الثانية في مزاد علني بعد اكتشافه ملفوفًا بين صفحات جرائد يعود تاريخها إلى عام 1951.

وعثر على الطرد "الغامض"، الذي يحتوي على سترة وسراويل، في منزل بإحدى قرى مقاطعة إيست ستافوردشاير في إنجلترا. وأشارت دار "هانسونز" للمزادات في بيان صحفي إلى أن الطرد لم يفتح منذ 70 عامًا.

كان الزي محفوظًا في طرد لمدة 70 عامًا Credit: Hansons Auctioneers

وأوضحت "هانسونز" أنه يُعتقد أن طراز الزي الذي اكتشف كان يرتديه طاقم طيران سلاح الجو الملكي البريطاني حتى عام 1941، ومن قبل الطاقم الأرضي حتى عام 1943.

وتحتوي السترة، المزينة بأزرار نحاسية وحزام، على شعار مروحة ثلاثية الشفرات على الكم، وقالت دار المزادات إنها تشير إلى زي أحد كبار الطيارين.

وعثر على الطرد أثناء تطهير المنزل، والي كان ملفوفًا في ورق بني مجعد وصحف صفراء مربوطة بواسطة خيوط.

وصرح دار "هانسونز" للمزادات، تشارلز هانسون، لـ CNN أن الزي عثر عليه ملفوفًا بعناية تحت سرير رجل مسن توفي مؤخرًا.

وتعتقد أسرة المتوفى أن الزي الرسمي كان يعود له أو لأحد أشقائه.

وقال هانسون في بيان إن فك تغليف الطرد يشبه العثور على هدية عيد الميلاد غير مفتوحة "من حقبة منسية".

وتابع:"عندما أزلت الغلاف برفق، أصبحت قطعة كبيرة من الزي الأزرق مرئية، ومما أثار دهشتي كثيرًا، وجود سترة خاصة بسلاح الجو الملكي البريطاني مع بنطال مطابق مطويين بعناية تحته".

وأضاف أن مثل هذه الاكتشافات تعد رائعة، إذ في كثير من الأحيان، يتم إخفاء مثل هذه الأغراض بعيدًا لعقود ولا يتم العثور عليها إلا بسبب الانتقال إلى منزل جديد أو تنظيفه.

وقال إن "هذه قطعة رائعة من التاريخ العسكري، ولا تزال في حالة جيدة ويمكن ارتداؤها بكل تأكيد".

وفي حديثه إلى CNN، لفت هانسون إلى أن اكتشاف هذا الزي الرسمي كان بمثابة تجربة "عاطفية"، مضيفًا: "أظن أنه عندما انتهت خدمة الرجل خلال الحرب العالمية الثانية، قام بتغليف زيه بعناية شديدة".

لحظة من الزمن

يعود تاريخ الصحف التي غُلف بها الزي الرسمي إلى عام 1951 Credit: Hansons Auctioneers

وأشارت دار المزادات إلى أن صحف الجريدة التي كانت تلف الزي الرسمي، من "ديلي إكسبرس" و"بورتون ميل"، تحكي قصة مثيرة خاصة بها عن وقت مضى.

ومن بين الإعلانات داخل جريدة"بورتون ميل" دراجة نارية معروضة للبيع مقابل 59 جنيهًا استرلينيًا ( أي 82 دولارًا) وقائمة بوظائف مطلوبة من بنك محلي لـ "كاتبة".

وفي حديثه عن اكتشافهم، أضاف هانسون في بيان: "إنه لأمر رائع أن ننظر إلى الصحف القديمة (التي غالبًا ما توجد في العُلّيات أو حتى تحت السجاد القديم. فهي تقدم درسًا قيمًا في التاريخ الاجتماعي".

ومن المقرر بيع زي سلاح الجو الملكي البريطاني في مزاد علني في 24 سبتمبر/ أيلول المقبل، ومن المتوقع بيعه بسعر يتراوح بين 200 جنيه إسترليني و300 جنيه إسترليني، أي نحو 280 إلى 420 دولارًا أمريكيًا.