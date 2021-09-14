صمم أزياء لبعض أشهر المشاهير في العالم.. هكذا يختار مايكل سينكو في دبي كل حبة كريستال في فساتينه

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شاركت الشخصيات الأكثر شهرة بثقافة "البوب" بحفل "ميت غالا" في متحف المتروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، مساء الاثنين.

وشهد حفل التبرعات السنوي، الذي كان بعنوان "In America: A Lexicon of Fashion"، حضور الممثلين، وعارضي الأزياء، والموسيقيين، والرياضيين أيضاً، لتقديم وجهات نظر فريدة حول هذا الموضوع الأمريكي بالكامل.

إطلالة الممثلة ميغان فوكس في حفل "ميت غالا" هذا العام. Credit: Theo Wargo/Getty Images

وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني قبل الحدث، قالت رئيسة تحرير مجلة "فوغ"، آنا وينتور، التي ترأست الحفل لفترة طويلة، إن الموضة الأمريكية أصبحت "نسيجاً مرقعاً يعكس العالم الذي نعيش فيه جميعاً، كما يتبين من خلال العديد من العدسات المختلفة".

ارتدت المغنية بيلي إيليش فستاناً من دار "أوسكار دي لارينتا". Credit: Stephen Lovekin/Shutterstock

ولفتت الممثلة ميغان فوكس الانتباه بتسريحة شعرها، وفستانها الجريء من علامة "Dundas" الذي تميز بخط عنق منخفض على شكل حرف "V"، وفتحة ساق عالية، بينما ارتدت عارضة الأزياء كارلي كلوس فستاناً أحمر اللون من علامة "كارولينا هيريرا" للأزياء، بتفاصيل هيكلية فريدة.

التفاصيل المذهلة لفستان عارضة الأزياء كارلي كلوس. Credit: John Shearer/WireImage/Getty Images

وفي ليلة مخصصة للأزياء الأمريكية، ليس من المستغرب اختيار الكثيرين اللجوء لسحر هوليوود القديم.

واستحضرت المغنية بيلي إيليش النجمة الراحلة مارلين مونرو، والنجمة غريس كيلي في ثوبها الذي اشتمل على ذيل من قماش "التول".

فستان "Megan Thee Stallion" المستوحى من إطلالات هوليوود القديمة. Credit: John Shearer/WireImage/Getty Images

كما تألقت الفنانة "Megan Thee Stallion" بفستان وردي اللون أنيق من "Coach"، تميز بتفاصيل كريستالية مطرزة يدوياً.

وارتدت مغنية الراب، "Saweetie"، فستاناً مزيناً بالكريستال مع ذيل طويل من تصميم "Christian Cowan"، إذ أشارت ألوان إطلالتها إلى تراثها المختلط.

إطلالة لاعبة التنس نعومي أوساكا. Credit: Evan Agostini/Invision/AP

وبصورة مماثلة، جمعت نجمة التنس، نعومي أوساكا، خلفيتها من اليابان وهايتي معاً في إطلالة من تصميم "لويس فويتون".

وظهرت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان ويست، في الحفل بثوب أسود من علامة "Balenciaga"، حجب وجهها تماماً.

ظهرت كيم كارداشيان ويست بإطلالة سوداء بالكامل. Credit: Theo Wargo/Getty Images

وكانت هناك رسائل اجتماعية وسياسية قوية في هذا الحفل أيضاً، وتزينت إطلالة عضو الكونغرس، كارولين مالوني، الجريئة بعبارة "حقوق متساوية للنساء".

تضمن حفل "ميت غالا" رسائل اجتماعية وسياسية قوية. Credit: Mike Coppola/Getty Images

ووصلت عضوة الكونغرس، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، بفستان أبيض من علامة "Brother Vellies" يحمل عبارة: "افرضوا الضرائب على الأغنياء".

إطلالة "Lil Nas X" الذهبية. Credit: John Shearer/WireImage/Getty Images

وتضمن الحفل بعض اللحظات الدراماتيكية، وخضعت أزياء النجم "Lil Nas X" لسلسلة من التغييرات السريعة، إذ أنه أزال رداءً مخملياً ضخماً ليكشف عن بدلة درع ذهبية، تحتها بدلة قفز ذهبية براقة.