كريمة مخفوقة وكرز وذبابة و"درون".. ما قصة هذا التمثال في لندن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قام ينكا إيلوري، وهو مصمم نيجيري بريطاني معروف بجدارياته الفنية الملونة، بتحويل 11 معبرًا للمشاة في وسط لندن كجزء من مشروع فني جديد، آملا في تعزيز السياحة المحلية داخل المملكة المتحدة.

وبداية من شارع بيرسي في كامدن، تمتد معابر المشاة عبر شارع توتينهام كورت، وهي وجهة تسوق تاريخية بها متاجر يعود تاريخها إلى أوائل القرن التاسع عشر.

وقال إيلوري إن علامات الطريق ذات اللون الأخضر النيون والفوشيا والأزرق تمتد بنمط هندسي متشابك يمثل الروح المجتمعية للمدينة.

وأضاف لشبكة CNN: "لقد كان عملاً مستوحى من فترة الإغلاق.. لقد وجدت هذه الفترة صعبة، لكنها أيضًا احتفالية.. تظهر هذه الخطوط الترابط بين الناس وكيف التقينا".

Credit: Credit: Stephen Chung/PinPep

ويعد تصميم الشوارع الجديد في توتينهام كورت، الذي سيكون في مكانه لمدة عام، جزء من حملة Let's Do London لتعزيز قطاع السياحة في المدينة.

واعتبارًا من 20 سبتمبر/ أيلول، خلال مهرجان لندن للتصميم، ستتم دعوة الناس للمساعدة في استكمال مشروع مماثل في ساحة المشاة "كوين ستريت" بالمنطقة.

ويذكر أن المهندس المعماري قد حصل هذا الصيف على ساحة فناء Somerset House، وحولها إلى معرض بسيارات الوفير الكهربائية.

في عام 2019، قام بتركيب "Playland"، وهو ملعب ملون للبالغين في مهرجان Cannes Lions الدولي للإبداع.

Credit: Credit: Stephen Chung/PinPep

ويعد الكشف عن تركيب فني جديد ليس بالأمر السهل، خاصة عندما تصادف أن تكون القطعة في وسط طريق صاخب في لندن.

ولكن يصر إيلوري على أهمية معبر المشاة، قائلًا: "أنت تمر بجانب الناس، وتشارك معهم تلك التجربة.. قد تتلاقى عينيك مع شخص ما أو حتى تبتسم لهم".

ويأمل المصمم في أن تشجع علامات المرور المبهرة هذه سكان المدينة على استكشاف المناطق التي ربما أغفلوها في السابق.