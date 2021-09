دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تبحث عن منزل جديد ولا تهتم كثيرًا بماضيه المرعب؟

ولحسن الحظ، طُرح بيت المزرعة المزعوم بأنه مسكون في ولاية رود آيلاند الأمريكية، والذي كان مصدر إلهام لفيلم الرعب "The Conjuring" من عام 2013، للبيع مقابل 1.2 مليون دولار.

ووفقًا للوكيل العقاري "Mott & Chace Sotheby's International Realty"، فإن البيت الذي تبلغ مساحته 3,109 قدم مربع على مساحة 8.5 فدان، ويقع في بلدة بوريلفيل، يُعد "أحد أشهر البيوت المسكونة في الولايات المتحدة".

وقالت الشركة في بيان صحفي إنه طبقًا للأسطورة، فإن البيت مسكون بروح ساحرة تُدعى باثشيبا شيرمان، والتي عاشت فيه خلال القرن التاسع عشر.

الممثل باتريك ويلسون و الممثلة فيرا فارميجا في مشهد من فيلم "The Conjuring" من عام 2013 Credit: New Line/Kobal/Shutterstock

ووثقت هذه الأحداث الخارقة للطبيعة المفترضة عبر ثقافة البوب في الأفلام الوثائقية وعلى شاشات السينما.

وبينما أن فيلم "The Conjuring" لم يتم تصويره فعليًا في بيت المزرعة، إلا أنه كان قائمًا على التجارب المروعة لعائلة بيرون، التي عاشت في المنزل، الذي يعود لأوائل القرن التاسع عشر، السبعينيات.

وتتبع أحداث الفيلم، وهو من إخراج جيمس وان وبطولة فيرا فارميجا، عائلة أرعبتها الأرواح التي تطارد منزلهم الجديد.

وصدر فصل ثالث من سلسلة أفلام الرعب الشهيرة بعنوان "The Conjuring: The Devil Made Me Do It" في يونيو/ حزيران الماضي.

وبيع بيت المزرعة المرعب آخر مرة في عام 2019 مقابل 439 ألف دولار لجنيفر وكوري هاينزن، اللذين استضافا عروضًا في الموقع، وعرضا غرفًا للإيجار لصالح محققين متخصصين في دعاوى الخوارق، بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

ويبدو أن العقار قد ارتقى إلى مستوى سمعته المرعبة - وإن كان ذلك مع بعض الفوائد.

وأبلغ مقدمو الرعاية للبيت حاليًا عن عدد لا يُحصى من أحداث النشاط الخارق، وحولوا حجوزات الضيوف والفعاليات الجماعية في العقار إلى عمل تجاري ناجح.