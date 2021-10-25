دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعد التصميم المعماري بمثابة نوع فريد من أنواع الفنون التي تعكس إبداع ورؤية المهندسين، وتبرز العديد من المباني بتصاميمها المميزة والتي تستحق أن تخلدها عدسات المختصين في مجال التصوير المعماري.
ومن بين لقطات التصوير المعماري الأكثر تميزاً لهذا العام، صورة لمبنى مخصص للمكاتب على شكل مكعب في برلين، وصورة لمجمع ناطحة سحاب شاهق في الصين.
وتضم القائمة المختصرة للصور المتأهلة للتصفيات النهائية في جوائز التصوير المعماري المرموقة لعام 2021، التي تمتد إلى الفئات بما في ذلك التصميمات الداخلية والخارجية والمباني قيد الاستخدام، لقطة لفندق بتصميم منحني الأضلاع في دبي، وبرج في هونغ كونغ في ظلام دامس بعد إجلاء السكان أثناء الإغلاق.
ومن المقرّر الإعلان عن أسماء الفائزين في مهرجان العمارة العالمي السنوي، والذي سيتم استضافته افتراضيًا في أوائل ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وسيتم اختيار صورتين من كل فئة للفئات الست - واحدة من قبل مندوبي المهرجان، والأخرى من قبل لجنة تحكيم مكونة من المهندسين المعماريين، وشخصيات بارزة في الصناعة. ومن بين هذه الصور الـ 12، سيتم اختيار صورتين فائزتين بشكل عام.
وصرّح مهرجان العمارة العالمي في بيان صحفي أن الصور تم اختيارها من بين نحو ألفي مشاركة، ورغم أن المشاركات جاءت من أكثر من 40 دولة، إلا أن الصور من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والصين، شكلّت أكثر من نصف عدد المشاركات.
وفي بيان صحفي، قال عضو لجنة التحكيم هاميش كروكس من شركة "Magnum Photos" إن "هذه كانت منافسة صعبة للحكم عليها، وقد فوجئت بمعايير جميع المشاركات المقدمة إلينا خاصة من حيث الجودة التركيبية والفنية".
وفي عام 2019، ذهبت الجائزة الأولى إلى صورة التقطها المصور الروماني لوريان غينيتو لمتحف "The Twist" في النرويج، مع إلغاء جوائز العام الماضي وسط أزمة جائحة "كوفيد-19".