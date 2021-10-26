رقم قياسي جديد يحقّقه بيع حذاء رياضي لمايكل جوردان..وهذا سعره

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بيع حذاء رياضي كان ينتعله مايكل جوردن من طراز "نايكي آير شيبس"، بقيمة 1،47 مليون دولار في مزاد علني، محقّقًا رقمًا قياسيًا جديدًا.

وكان نجم كرة السلة الأسطوري قد استخدم الحذاء الرياضي الأبيض والأحمر اللون خلال مباراته الخامسة من موسمه الأول في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA) مع فريق "شيكاغو بولز"، بتاريخ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 1984.

وبيع الحذاء إلى مجمّع البطاقات المصوّرة "Cards Collector" نيك فيوريلا الأحد، مسجّلًا سعرًا قياسيًا هو الأعلى لحذاء رياضي في مزاد علني، وفقًا لما ذكرته دار سوذبي للمزادات، وهو أيضًا أوّل حذاء رياضي يُباع بأكثر من مليون دولار في مزاد علني.

Credit: Courtesy Sotheby's

وكان بيع أوّل حذاء رياضي من طراز "نايكي ييزي"، انتعله المغنّي الأمريكي كانييه ويست، قد حققّ مبلغ 1.8 مليون دولار في مزاد خلال عملية بيع خاصة، ما جعله أغلى حذاء رياضي في العالم.

وقال براهم واشتر، رئيس قسم ملابس الشارع والمقتنيات الحديثة لدى دار سوذبي للمزادات، في بيان إنّ "النتيجة القياسية لحذاء جوردن من طراز، نايكي آير شيبس، تؤكّد على مكانة مايكل جوردن وعلى تصدّر امتياز آير جوردن سوق الأحذية الرياضية".

وكانت شركة نايكي قدّمت لجوردن، علامة تجارية تحمل توقيعه على مجموعة من الأحذية والملابس، عام 1984، مقابل توقيعه معها.

وكانت هذه المرة الأولى التي تُقدم فيها العلامة التجارية على ذلك، الأمر الذي مهّد الطريق للتعاون مع العديد من اللاعبين الحاليين.

Credit: Credit: John Betancourt/NBAE/Getty Images

وقال وكيل أعمال مايكل جوردن، ديفيد فولك إنه طلب من أهله إقناعه بالصعود على متن الطائرة. ويتذكر جوردن في إحدى فقرات السلسلة الوثائقية "الرقصة الأخيرة" المؤلفة من عشرة أجزاء أنّ والدته قالت له: "ستذهب وتُصغي. ربما لن تحب ما ستقوم به، لكنّك ستذهب وتُصغي".

أما باقي القصة فمعروف، إذ وقّع جوردن، المبتدئ حينها، عقدًا على حذاء رياضي مع شركة "نايكي" لمدة خمس سنوات عام 1984، مقابل 500 ألف دولار سنويًا.

وترافقت نشأة مجموعة "آير جوردن" مع تحقيق نايكي وجوردن نجاحًا كبيرًا، إذ وفقًا لفولك "بحلول السنة الرابعة، تأمّلت نايكي تحقيق 3 ملايين دولار من المبيعات، بيد أنّها حقّقت 126 مليون دولار في نهاية السنة".