نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت مجلة بيبول أن الممثل بول رود، نال لقب أكثر الرجال إثارة في العالم للعام 2021 وذلك في جزء من برنامج " The Late Show"، مساء الثلاثاء.
ويعرف الممثل بول رود في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي نالت حظا كبيرا من الشهرة مثل فيلم " Ant-Man" والمسلسل الشهير "فريندز".
وخضع رود لسلسلة من اختبارات "الإثارة"، بما في ذلك اختبار جسدي، وجولة تحكيم، والتقاط الصور له بملابس عامل البناء وأيضا كراهب، لإظهار ما إذا كان بإمكانه جعل أي شيء مثيرًا.
وفي أول رد فعل للممثل على إعلان فوزه، قال: "أنا الرجل الأكثر إثارة على قيد الحياة؟!" صرخ رود مصدومًا وهو يغطي فمه قبل تتويجه، وتلقى الزهور وحزاما كتب عليه "أكثر الرجال جاذبية على قيد الحياة".