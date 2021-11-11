دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- التقط المصور الإسباني أنطونيو أراغون رينونشيو صورة مؤلمة لطفل ينام بين أنقاض منزل دمّره ارتفاع منسوب مياه البحر، على أحد شواطئ توغو، وذلك بهدف تسليط الضوء على مشكلة تواجهها العديد من دول غرب أفريقيا. وقد فازت هذه الصورة بجائزة المصور البيئي الأولى لعام 2021.

وشهدت النسخة 14 من هذه المسابقة، قرابة 7000 مشاركة من 119 دولة، وتمّ الإعلان عن الفائزين بها الاثنين، خلال قمة المناخ COP26، التي تقام في غلاسكو. وقد نُظّم هذا الحدث بالتعاون بين الجمعية الخيرية البيئية "CIWEM"، ومنصة البث البيئي "WaterBear"، وشركة "Nikon" المتخصصة في منتجات البصريات والتصوير.

وقال أراغون لـCNN: "أنا سعيد للغاية. إنّه لشرف كبير أن أفوز بهذه الجائزة المهمة"، مضيفًا: "لا سيّما أنّها مرتبطة بالبيئة، وهو موضوع أعمل عليه منذ سنوات عدة، وأنا قلق جدًا بشأنه".

وأوضح أوراغون: "كان غريبًا بالنسبة إليّ ملاحظة اقتراب الطريق أكثر من الماء عامًا بعد آخر، في كل مرّة أتّجه فيها نحو المطار، سالكًا الطريق البحرية لمدينة لوميه، عاصمة توغو". وأضاف: "أدركت أنّ هذا الأمر مسألة خطيرة ... وأعتقد أنّ القليل من الناس يعرفون بذلك، وقلّة منهم يتحدثون بالأمر".

Credit: Amaan Ali/Environmental Photographer of the Year 2021

وفاز المصور أمان علي، المقيم في دلهي بجائزة المصوّر البيئي الشاب لهذا العام، عن صورة التقطها لصبي يجهد لإطفاء حرائق مندلعة في الغابة القائمة على ضفاف نهر يامونا، على مقربة من منزله.

Credit: Michele Lapini/Environmental Photographer of the Year 2021

Credit: Ashraful Islam/Environmental Photographer of the Year 2021

ومن بين الفائزين أيضًا، المصوّر الإيطالي ميكيليه لابيني، الذي التقط صورة لمنزل اجتاحته السيول في وادي بو الإيطالي، والمصوّر البنغلادشي أشرف الإسلام الذي سلّط الضوء على تأثير الجفاف الشديد على الأغنام الباحثة عن العشب من دون جدوى.

Credit: Kevin Ochieng Onyango/Environmental Photographer of the Year 2021

ومن جهة أخرى، فاز المصوّر الكيني كيفين أوتشينج أونيانغو عن فئة "العمل المناخي"، عن تصوّره المرعب لمستقبل التغيّر المناخي، حيث أظهر طفلًا يتنفّس الأوكسيجين من نبتة، فيما تهبّ عاصفة رملية في الخلفية.

Credit: Sandipani Chattopadhyay/Environmental Photographer of the Year 2021

والفائزان الأخيران عن هذه الفئة، فهما المصوّر الهندي سانديباني شاتوبادهياي، والإيطالي سيمونيه ترامونتيه، إذ قاما بتصوير الرياح الموسمية غير المنتظمة التي تتسبّب بتكاثر الطحالب، ومفاعل ضوئي أيسلندي.

Credit: Simone Tramonte/Environmental Photographer of the Year 2021

وتُعرض الصور الفائزة، مع مجموعة مختارة من الصور الأخرى في قمة المناخ COP26، التي افتُتحت أعمالها في 31 تشرين الأول/ أكتوبر وتختتم في 12 تشرين الثاني/نوفمبر.