بجوارب شبكية عالية وفستان من الشيفون..لايدي غاغا تظهر "كطائر الجنة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مثل طائر الجنة، تألّقت المغنية الأمريكية لايدي غاغا على السجادة الحمراء، بزيٍّ بنفسجيّ من تصميم "غوتشي"، في العرض الأول لفيلم "منزل غوتشي" (House of Gucci) في لندن، الثلاثاء.

وسرقت لايدي غاغا الأضواء عندما أطلقت يديها بقوة كافية في الهواء لتشكيل جناحين كبيرين بردائها المصنوع من قماش الشيفون، وظهرت بأبهى طلّة، متماهية بالكامل مع أدائها للشخصية الإيطالية المرموقة التي تروّج لها، باتريسيا ريجياني.

Credit: Gareth Cattermole/Getty

وكان حصد هذا الثوب الشفاف، والمثير والمرهف، إعجابًا كبيرًا خلال عرض الأزياء الذي أقامته العلامة التجارية غوتشي الأسبوع الماضي، تحت عنوان "عرض استعراض الحب في لوس أنجلس"، Love Parade Show in Los Angeles، الذي حضره العديد من النجوم بينهم ماكاولي كولكن، وفيبي بريدجرز، وجاريد ليتو.

ولاكتمال المظهر، ارتدت غاغا زوجًا من القفازات غير الشفافة، المرصعة بأحجار كريمة بألوان قوس قزح، بالإضافة إلى جوارب شبكية عالية وشفافة، وحمالات صدر بلون البشرة.

وكانت الأزياء الراقية التي ارتدتها نجمة فيلم "House of Gucci" خلال جولتها الإعلامية محطة بارزة في عملية الترويج، إذ ارتدت فستانًا من تصميم شياباريلّي "Schiaparelli" لغلاف مجلة "فوغ" البريطانية، يتميّز برقبة على شكل قلب مبالغ في حجمه في وقت سابق من هذا الشهر.

وكشفت لايدي غاغا في حديثها إلى المجلة، عن كيفية تحضيرها لثاني فيلم سينمائي رئيسي لها، قائلةً: "تقمّصت شخصية ريجياني لمدة عام ونصف العام، وتحدثت بلهجتها لتسعة أشهر، من دون انقطاع، حتى عند إطفاء الكاميرا بعد الانتهاء من التصوير. رافقتها، لدرجة أنّه كان من المستحيل بالنسبة إليّ تقريبًا في البداية، التحدث بلهجة سيّدة شقراء اللون، ما اضطرني إلى تغيير لون شعري، وبدأت أتماهى مع أسلوب حياتها في أي شيء أنظر إليه، أو ألمسه، وبدأت ألاحظ أين ومتى في إمكاني رؤية المال".