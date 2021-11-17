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لمسة ضبابية ساحرة على عمارة إكسبو 2020 دبي..شاهد قبة الوصول في مشهد مهيب

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تقرير نورهان الكلاوي
قبة الوصل في إكسبو 2020 دبي وسط الضباب
Credit: Ahmed Alraeesi /@aahm.11

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا شك في أنّ زيارة إكسبو 2020 دبي تُعد فرصة للاستمتاع بمشاهدة مجموعة كبيرة من الروائع المعمارية في مكان واحد، ولعل أبرزها يتمثّل في أكبر شاشة عرض في العالم بزاوية 360 درجة، وتعرف باسم قبة الوصل.

الضباب يضيف لمسة ساحرة على عمارة إكسبو 2020 دبي
الضباب يلف قبة الوصل في إكسبو 2020 دبيCredit: Ahmed Alraeesi/ @aahm.11

وقد استطاع مصور إماراتي توثيق لقطات فريدة من نوعها بعدسته تجمع بين سحرَي عمارة إكسبو 2020 دبي والغلاف الضبابي الذي أحاط بها.

قبة الوصل إكسبو 2020 دبي
تعد قبة الوصل أكبر شاشة عرض في العالم بزاوية 360 درجة، التي يوازي اتساعها المسافة بين جناحي طائرة A380 تقريباًCredit: Ahmed Alraeesi/ @aahm.11

وقال المصوّر الإماراتي أحمد الرئيسي لموقع CNN بالعربية، إنّ الضباب يُضفي لمسة فنية جميلة، تبرز جمالية معالم إكسبو 2020 دبي من منظور آخر، فتبدو مباني المعرض العالمي مختلفة عن تلك التي يراها العالم.

قبة الوصل إكسبو 2020 دبي
قبة الوصل وسط الضباب Credit: Ahmed Alraeesi/ @aahm.11

واختار الرئيسي بين ما يزيد على 90 جناحًا كل منها يتميّز بتصميم فريد، توثيق قبة الوصل، بالإضافة إلى جناحَي دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، في مشاهد تجريدية ساحرة تبرز عمارتهما المذهلة.

جناح الإمارت في إكسبو 2020 دبي
الضباب يبرز تصميم جناح الإمارات في إكسبو 2020 دبي المستوخى من شكل الصقرCredit: Ahmed Alraeesi/ @aahm.11

وأوضح المصور الإماراتي سبب خياره هذا، أنّه "من منظوري فإنّ جمالية تصميم الجناحين الإماراتي والسعودي جعلاني أفضلهما على الأجنحة الأخرى".

الجناح السعودي في إكسبو 2020 دبي
الجناح السعودي في إكسبو 2020 دبي وسط الضباب Credit: Ahmed Alraeesi/ @aahm.11

ولكونه موظفًا يعمل في إكسبو 2020 دبي، يتمتع الرئيسي بميزة الدخول في أي وقت، ما أتاح له فرصة التواجد وحيدًا في الموقع وتوثيق قبة الوصل، وجناحَي الإمارات والسعودية في ساعات الصباح المبكرة الأسبوع الماضي.

قبة الوصل إكسبو 2020 دبي
لقطة ساحرة لقبة الوصل وسط الضباب Credit: Ahmed Alraeesi/ @aahm.11

وتعذّر على الرئيسي إيجاد الكلمات الدقيقة لوصف المشاهد التي وثّقها في لقطات، مضيفًا بعدًا مختلف كليًا عن عمارة إكسبو 2020 دبي، إذ قال: "رغم جمالية الصور إلا أنها لا تصف بشكل كامل جمالية المنظر على أرض الواقع".

وكما هو متوقّع، نالت لقطات الرئيسي التي شاركها عبر حسابه الشخصي على موقع "انستغرام" الإشادة والإعجاب من قبل متابعيه. 

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