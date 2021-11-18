الكشف عن لائحة مشاريع العمارة الأبرز للفوز بجائزة "ريبا" لعام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ضمّت اللائحة القصيرة لجائزة أفضل تصميم معماري جديد في العالم صالة عرض فنيّة في ألمانيا، وجسرا خاليا من المركبات الآلية في الدنمارك، ومستشفى بعيد في بنغلاديش.

وسيمنح أحد المشاريع الثلاثة النهائية جائزة "ريبا" الملكية للهندسة المعمارية المرموقة مطلع عام 2022. وكان 16 مشروعًا من 11 دولة قد وصل إلى التصفيات نصف النهائية.

وتكريمًا للمباني أو الهياكل التي تظهر "التميّز في التصميم والتأثير الاجتماعي"، ينظّم المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين RIBA هذه الجائزة كل عامين.

وذكر رئيس المعهد سيمون أولفورد في بيان صحفي أعلن من خلاله عن القائمة القصيرة الثلاثاء، أنّ المشاريع الثلاثة أظهرت حساسيّة تجاه محيطهم وثقافاتهم المحلية، وتصميمًا شاملاً وحلولًا مستدامة".

مستشفى الصداقة في بنغلاديش Credit: Credit: Asif Salman/Courtesy of Urbana

وكان مستشفى الصداقة في ساتخيرا، الذي شُيّد جنوب غرب بنغلاديش، المبنى الوحيد ضمن هذه اللائحة، القائم خارج أوروبا.

ويتألّف هذا المرفق العام الذي استُخدمت حجارة محلية لبنائه، من 80 سريرًا توزّعت على سلسلة من الساحات المظلّلة. ويمرّ في وسطها مجرى مائي يفصل بين أجنحة المرضى المقيمين والعيادات الخارجية.

وأشاد بيان "ريبا" بالمشروع، لتناغمه مع المنطقة الريفية المحيطة به، مضيفًا أنّ التصميم يهدف إلى الصمود في وجه الخطر المتأتي من ارتفاع منسوب المياه في هذه المنطقة المعرضة للأعاصير. كما أنّ هذا التصميم الصديق للبيئة يتمتّع بخصائص عدة منها خزانات لتجميع مياه الأمطار، وفتحات في الجدران توفر تهوئة طبيعية.

وجاء على لسان المعماري كاشف شودهوري في بيان إعلامي صادر عن شركته المعمارية Urbana التي صمّمت المستشفى، "إنها لحظة رائعة أن يحصل مشروع بني من بموارد محدودة بهدف رعاية الأشخاص والمجتمع الذي قدّر له العيش وسط بيئة مناخية هشة، على اعتراف بهذه الأهمية، لأنه يجذب الانتباه إلى ركن بعيد من عالمنا المتصل على نحو كبير، لكن ما برح مجهولًا للعالم".

جسر ليل لانجبرو في الدنمارك تصوير: Credit: Rasmus Hjortshøj

وتشمل القائمة المختصرة أيضًا جسر ليل لانجبرو، الذي صممه ويلكينسونإير WilkinsonEyre، مع شركة Urban Agency.

وأقيم هذا الجسر الذي يبلغ طوله 160 متر، فوق مرفأ العاصمة الدنماركية الأساسي، ما يوفر للمشاة وراكبي الدراجات بديلاً خاليًا من المركبات للطريق الموازي للجسر.

ومن خلال تسليط الضوء على "المظهر المرئي البسيط والضيق" للمشروع ، لفت المعهد RIBA الانتباه أيضًا إلى الهندسة المخفية بين تسلسل التصميم: عند مرور القوارب الكبيرة يدور الجزءان المركزيان للجسر على نحو كبير لتشكيل فتحة.

متحف James-Simon-Galerie في برلين Credit: Credit: Simon Menges

أما صالة العرض الفنية James-Simon-Galerie فهي المشروع الثالث الذي أدرج على القائمة المختصرة، وهو مجمع ثقافي ضخم قائم على نهر سبري، صممته شركة David Chipperfield Architects.

وجاء في بيان المعهد "إن الطريق المؤدي على داخل المعرض أشبه بالمعبد، حيث تصطف الأعمدة على الجانبين وتلتف حول المبنى، ويطل على المدينة، فضلًا عن مساحة القاعة الداخلية العالية، الضخمة من حيث الحجم والمكانة".

وتم افتتاح المبنى الذي طال انتظاره عام 2019، أي بعد عقدين من اقتراحه للمرة الأولى.

وأشاد المعهد RIBA بمزج المشروع "بين الكلاسيكية الجديدة والمعاصرة".

وقال أولفورد إن المشاريع الثلاثة "توحّدها التجربة الإنسانية في الجوهر".

وتتألف لجنة تحكيم الجائزة من خبراء من أوروبا، والولايات المتحدة، وآسيا، وأمريكا الجنوبية، ويترأسها المهندس المعماري الفرنسي والمخطط الحضري، أوديل ديك.