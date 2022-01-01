دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصفّح مواقع إنستغرام وتيك توك وبينتيريست هذا الشتاء، وسترى آلاف الوجوه الشبابية ترتدي ما يشبه جوارب محبوكة ضخمة.

وأصبح "بالاكلافا"، الذي يُشار إليه أحياناً بقناع التزلج، عنصرًا أساسيًا غير اعتيادي في الملابس، ومنافسًا متأخرًا في السباق للفوز بلقب أفضل صيحات الموضة لعام 2021.

وعادةً ما تكون هذه القطعة مصنوعة من الصوف أو الموهير أو أيّ نوع من الخيوط.

انتشر قناع "بالاكلافا" عبر وسائل التواصل الاجتماعي. Credit: Streetstyleshooters/German Select/Getty Images

ويترك غطاء الرأس هذا فتحة كبيرة لمحيط الوجه، أو للعينين فقط.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان هناك 102.6 مليون مقطع فيديو مرفق بوسم balaclava#، بينما وضع 248 ألف شخص على إنستغرام منشورًا عنه.

وثمة اهتمام كبير به من قبل "غوغل" أيضًا، إذ سجّل سؤال "كيفية حياكة بالاكلافا" نموًّا فاقت نسبته 5000% في الأشهر الـ12 الماضية.

وقالت رئيسة قسم الموضة في "بينتيريست"، جيسيكا باين، عبر البريد الإلكتروني: "تصاميم البالاكلافا الحديثة من أمثال ستيلا مكارتني، وصولاً إلى تلك المعروضة للبيع الآن في Zara تلبي الإقبال عليها من مختلف الشرائح العمرية".

أصبح هذا الإكسسوار المفضل في فصل الشتاء. Credit: Edward Berthelot/Getty Images

وأشارت باين إلى أن عمليات البحث عن أغطية الرأس هذه قفزت بنسبة 230% منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني.

وأصبح الإكسسوار المفضل في فصل الشتاء، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ملاءمته الواقع الذي يفرض ارتداء الكمامات.

لكنه كان أيضًا دعامة أساسية على مدرجات عرض الأزياء هذا العام، بداية من القناع الذي صمّمه الراحل فيرجيل أبلوه المستوحى من لوح الشطرنج، إلى تصميم "جيفنشي" الذي يتميز بقرون الشيطان المحبوكة.

قناع من تصميم الراحل فيرجيل أبلوه. Credit: Dominique Charriau/WireImage/Getty Images

وظهرت الأقنعة أيضًا في المجموعات الحديثة من Moschino، وBalmain، و Marine Serre، وRaf Simmons، قبل أن تظهر لدى علامات تجارية، مثل Urban Outfitters، وWeekday.

ولكن لم تكن كل إعادة تصوًّر للقناع ناجحة. ففي عام 2019 على سبيل المثال، سحبت "غوتشي" سترة "بالاكلافا" مثيرة للجدل، وأصدرت اعتذاراً بعد انتقادات قالت إن التصميم باللونين الأسود والأحمر يشبه "الوجه الأسود" (في إشارة إلى ذوي البشرة السوداء).

صيحة ما بعد الاتحاد السوفياتي

لدى أقنعة "بالاكلافا" تاريخ عسكري. Credit: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

وإذاً، من أين أتى "بالاكلافا"؟ وكيف استحوذ على خيال بعض أكبر مصممي الأزياء؟

من الناحية التاريخية، غالباً ما يرتبط "بالاكلافا" بتكتيكات الحرب أكثر من صيحات مدرجات الأزياء.

وأخذت هذه الأقنعة اسمها من مدينة بالاكلافا الساحلية الأوكرانية، التي كانت جزءًا من حرب القرم وخاضت معركة بلاكلافا عام 1854، حيث تم إرسال القوات البريطانية والإيرلندية لمحاربة الجنود الروس في ظروف شديدة البرودة.

وكانت المعنويات خلال الحرب منخفضة، لا سيما أنّ الجيش البريطاني وصل مزودًا بزيّه الصيفي البالي.

وعندما ذاع خبر هذا النقص الفاضح في الإمدادات في المملكة المتحدة، بدأت البريطانيات في حياكة القبعات كاملة الوجه لرجالهن، وشحنها إلى الثكنات.

ومنذ ذلك الحين، أصبح غطاء الرأس المحبوك رمزا لميليشيا أوروبا الشرقية بعد أن استخدمه المتظاهرون الانفصاليون الموالون لروسيا بهدف تجنّب المراقبة.

وترى ناقدة الأزياء في GQ، راتشيل تاشجيان، أنه من المحتمل أن تكون فقاعة "بالاكلافا" قد بدأت في هذا الوقت تقريبًا من عام 2018 بفضل علامة أزياء الشارع الفاخرة Vetements، التي شارك في تأسيسها المصمم الجورجي دينما جفاساليا (المعروف باسم Demna)، والذي يقود أيضاً التوجيه الإبداعي في Balenciaga.

النجمة كيم كارداشيان ويست مع دينما جفاساليا في حفل "ميت غالا" في سبتمبر/أيلول. Credit: John Shearer/WireImage/Getty Images

وفي حفل "ميت غالا" هذا الخريف، جعل Denma نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان ويست، ترتدي إطلالة سوداء بالكامل، مع قناع غطى وجهها بالكامل.

وبالنسبة لهذا القناع الذي ينتشر عبر "إنستغرام"، فهو قد يظل متواجداً في المستقبل القريب.

ووفقًا لما قالته مؤثرة "تيك توك"، وخبيرة توقّع صيحات الموضة، ماندي لي، في فيديو عبر المنصة، يُعتبر القناع مفيدًا جدًا، ويمكنه استبدال ارتداء قبعة في الشتاء، إضافةً إلى تأديته دور وشاح، ما قد يطيل عمره.